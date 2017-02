Sólo 40 personas despiden al cacereño muerto por su hijo

A las nueve de esta mañana, en la capilla del Tanatorio San Pedro de Alcántara de Cáceres, se ofició la misa funeral por Ángel Cortés Solana, el cacereño de 68 años que fue presuntamente asesinado por su hijo al dispararle mientras dormía, a las cinco de la mañana del pasado lunes, en su vivienda del cacereño barrio del Perú, en el número 4 de la calle Antonio Floriano Cumbreño.

Sólo cuarenta personas acudieron a despedir al fallecido, entre los que se encontraban su hija y su hijo mayor. El hijo pequeño, Daniel Cortés, de 38 años, es quien está acusado de haberle matado, estando en la prisión de Cáceres desde las nueve y media de la noche de ayer.

El cadáver fue enterrado en el cementerio de Cáceres ante la presencia de una docena de personas.

Quien no estuvo en el entierro fue la viuda. Un familiar directo del fallecido, aseguró a este diario que Ángel Cortés maltrataba a su esposa, “eso lo sabe todo el mundo que los conocía, pero lo que ocurre es que ella nunca le denunció, y no se separó de él por no dejarle solo”.

El juzgado número 4 de Cáceres, que instruye el caso está investigando si es cierto que el hijo matara al padre cansado del sufrimiento de la madre.