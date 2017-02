Un 'Vivero' de altas capacidades

Tranquilidad un jueves cualquiera en el colegio público 'El Vivero', un centro situado en la calle Doñana. El olor a lápiz y el rumor de voces infantiles marca el compás de una mañana en la que 180 niños van llenando su mochila de conocimientos para el futuro. 'El Vivero' cuenta con un rasgo que lo hace único en la ciudad: todas sus clases de Primaria cuentan con al menos un niño con altas capacidades. En 3º son tres. Tal y como explica la directora de este colegio, Julia Granado, son nueve niños los que ya tienen el diagnóstico de sus altas capacidades. Ese dato ya, de por sí, revela que este colegio cuenta con el doble de alumnos con altas capacidades del porcentaje que hay en la población. Tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 2,3% de la población es más talentosa que la media. En 'El Vivero' son un 5%, y habría que añadir además los niños que aún no han sido valorados.

¿Y por qué es en 'El Vivero' en donde se concentra esta cantidad de superdotados? Hay varios casos de hermanos, lo que demuestra que sí que hay un factor genético, pero Julia Granado considera que es una cuestión más «ambiental»: niños que están estimulados y que crecen en un entorno en el que se le da importancia al desarrollo intelectual.

Hace dos años empezaron «a saltar las alarmas» y a plantearse que necesitaban enfocar de una forma muy específica cómo atender a este alumnado. La segregación es una práctica desterrada para tratar a niños con cualquier característica que les haga diferentes a la media. La idea es conseguir que estos pequeños no se aburran en clase, explica la directora de este centro. Tras un proceso complejo en el que se ha implicado al equipo de Orientación, el Consejo Escolar y la Ampa, con el inicio del curso, en septiembre, arrancó el proyecto innovador 'Aprende, descubre y crea'. Todos los padres recibieron información del mismo.

Julia Granado Directora Plácido Moram Profesor «Cada uno llega hasta donde le es posible, intentamos que no sea discriminatoria» «Es interesante buscar nuevas vías para el aprendizaje de los alumnos»

Retroalimentación

De manera transversal se establece una metodología en la que no se ponen límites, «cada uno llega hasta donde le es posible». Se busca que los niños superdotados no se frustren, pero tampoco el resto. Tal y como explica la directora, uno de los objetivos es que todos los alumnos se retroalimenten, y eliminar la competitividad. «Intentamos que no sea discriminatorio». La valoración de los meses que lleva funcionando es positiva y su gran logro es que se puede trabajar con los niños con altas capacidades sin necesidad de etiquetar. «En una clase convencional puede suceder que un niño por debajo de la media se aburra porque no entiende lo que le estás explicando y que uno con altas capacidades se aburra porque se está repitiendo lo mismo cuatro veces».

Según estudios publicados, la mayoría de los casos identificados son de alumnos exitosos, pero hay una parte más complicada para detectar y es la de los que presentan algún tipo de déficit asociado. Aunque desde el imaginario popular se tiende a pensar que nacer con altas capacidades allana el camino académico, lo cierto es que las cifras hablan de que entre el 30 y el 50% de estos chicos tienen un bajo rendimiento escolar. Eso es lo que pretende evitar este proyecto, único en la región.

La iniciativa se cruza con 'Scholarium', un proyecto enmarcado en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en donde los niños aprenden y crean de manera digital gracias a herramientas como GoCroqn, que permite crear mapas conceptuales. Jorge, Jaime, Luna o Nacho, alumnos de 5º curso, están contentos con «esta forma de aprender» que fomenta su autonomía. Plácido Moram, profesor de este grupo valora la introducción de nuevos métodos y alternativas a la enseñanza.

El centenario de Gloria Fuertes también ha inspirado al colegio para poner en marcha un 'Pasapalabra' que da mucho juego a los niños con altas capacidades.

¿Cómo se toman los padres el horizonte de tener un niño con altas capacidades? Según la directora, hay algunos que prefieren no hacer el test de altas capacidades, o que lo aplazan. El equipo de Orientación del centro se encarga de valorar a los niños y de establecer itinerarios.

La ley permite que los niños «salten» un curso, por ejemplo, de 3º a 5º, pero casi todos los padres rehusan esta opción porque valoran también el contacto con los compañeros de siempre, que van caminando juntos en el no siempre fácil y nunca homogéneo camino hacia el conocimiento.