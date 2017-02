Tita reina por una hora en Cáceres

Muchos años después de ser coronada como reina de la belleza en el certamen de Miss España del 61, Tita Cervera volvió a sentarse en un trono, a enfundarse una corona y una cinta y a dibujar una sonrisa chispeante bajo una lluvia de clics fotográficos. Fue ayer en Cáceres, a la hora de las cañas, en un bar y rodeada de artistas a los que no había visto en su vida. ¿Pez fuera del agua? Todo lo contrario, la baronesa Thyssen sacó su genuino desparpajo, el que dicen que la acompaña desde su juventud, y protagonizó una visita relámpago que dejó satisfechos a todos.

Hubo muchas sonrisas, muchas atenciones y muchos piropos a la ciudad, como mandan los cánones. Respondió a todo, saludó a todo el mundo y todo sin atisbo de incomodidad. «Me encanta Cáceres hacía años que no venía, es preciosa, y la tenéis además súper limpia». Esto lo contaba junto Elena Nevado («tenéis una alcaldesa que es una joya», añadió), a la llegada a la exposición, ya cerca de las dos de la tarde. Se la esperaba sobre las 12. Al final, estuvo cerca de una hora, fue como un rayo. «No puedo quedarme a comer, tengo una agenda...», contó, pero subrayó la ilusión que le hacía ver las obras y lo divertido del acto.

«Me encanta Cáceres, hacía años que no venía, es preciosa, además la tenéis súper limpia»

La baronesa acudió al gastro bar Mastropiero para ver las 26 obras que forman parte de una muestra que se enmarca en el festival Cáceres Pop Art y que articula Juan Pedro González. La cosa iba de arte, pero de un arte muy distinto al que maneja en su día a día esta mujer de jugosa y aprovechada vida, la dueña de una de las colecciones artísticas más importantes del mundo, la Thyssen-Bornemisza, albergada casi al completo en el museo madrileño de este nombre, con 429 obras de etapas que abarcan desde el gótico hasta el siglo XX. La baronesa se acordó de Cayetana de Alba, que protagonizó la Expoparty de 2012 y reconoció que fue ella, la duquesa, la que sugirió que fuera Carmen Cervera la «homenajeada» en una futura exposición. De duquesa a baronesa.

Tita Cervera reconoció en la entrada que llegaba con intención de adquirir obra. «Creo en los artistas que lo hacen». En el interior le esperaban algunos de los autores, como Jesús David Floriano, Ángel Sotomayor, Susana Llanos, Tete Alejandre, Ssegura o Paco Rosco.

Adquisiciones

Aunque la coleccionista aseguró preferir guardarse a quién había adquirido las obras (cifró en «cinco o seis» las que compraría), el artista Domingo Vera no podría esconder su alegría tras la conversación que mantuvo con la baronesa. Su obra, de estilo claramente pop refleja una Carmen en la flor de la vida. Vera no quiso apuntar el precio de su obra. También feliz estaba la artista pacense Gloria Morán. «Me ha preguntado si la puede adquirir ya», explicaba. Su obra se enmarca en la serie 'Dama Thyssen', en donde puede verse a la baronesa reinterpretada al estilo de Domenico Ghirlandaio, pintor cuatrocentista italiano, al retrato de Giovanna Tornabuoni, que está en el museo Thyssen. Obras de similares características pintadas por esta autora alcanzan los 1.800 euros. Le ha llevado un trabajo de dos meses. Carmen Thyssen señaló que «la frescura y el ímpetu de los artistas» es lo que le llamó la atención de las obras, cuya ubicación ya está decidida. «Son para mi casa, pero quien sabe si más adelante no acaban en un museo».

Sobre la polémica de la semana pasada negó que vaya a vender ningún cuadro. «Un coleccionista no vende cuadros. Llevo desde hace 17 años haciendo préstamos gratuitos, cada año se ha ido renovando, quiero hacer unos buenos papeles, para que la colección tenga una seriedad, y quiero hacer exposiciones temporales como las que ya he hecho», precisó.