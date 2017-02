"La plaza no cumplía antes ni cumple ahora"

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres ha sacado adelante esta mañana una modificación presupuestaria en la que se incluye una partida de 137.000 euros para reformar la plaza de toros y adaptarla a la normativa.

Son medidas necesarias que fueron recomendadas por los técnicos e incluidas en el borrador inicial del pliego de concesión del coso con una gestión integral. Tanto CáceresTú como Psoe se han mostrado muy críticos con este expediente ya que iba junto a obras de accesibilidad y un arreglo de la sede vecinal de Residencial Universidad.

"Si votamos sí, estamos a favor de los toros. Si votamos no, estamos contra la mejora de accesibilidad", ha lamentado Consolación López, de CáceresTú. Ha coincidido en el planteamiento de Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos. "La plaza no cumplía la normativa antes ni la cumple ahora". La concejala de Economía ha destacado que el objetivo es que la ciudad no se quede sin toros este año.

La operación ha salido adelante con los votos a favor del PP y Ciudadanos(15) y el voto en contra de CáceresTú y PSOE (10).

En la sesión de hoy también se ha leído una declaración relativa al acogimiento de refugiados en Cáceres y se ha abordado la supresión del servicio de matadero con quejas desde el Psoe por haber prolongado el contrato con la concesionaria más allá de los seis meses establecidos. "Si el Ayuntamiento no tiene competencias en mataderos, ¿por qué obliga a seguir a la actual concesionaria?", ha preguntado la concejala Belén Fernández. El expediente ha prosperado también gracias a los votos de PP y C's y con la oposición de CáceresTú y grupo socialista.

Durante la sesión ha habido un rifirrafe dialéctico entre el portavoz municipal, Rafael Mateos, y el concejal socialista, Andrés Licerán, a propósito de una modificación de la ordenanza de ficheros de carácter personal para cumplir con la normativa en relación con el padrón de la tasa del agua. "Han estado día años incumpliendo la Ley de Protección de Datos. Una ley orgánica", ha denunciado Licerán. Mateos ha ironizado al hablar del "tándem 'López-Licerán", en alusión a la portavoz de CáceresTú y al concejal del PSOE. Según Mateos en 2016 ya se empezó a trabajar en el asunto con una resolución de Alcaldía.