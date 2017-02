Seis años de espera para constituir el Consejo de Cultura

2.188 días. Son los que han tenido que pasar desde que se aprobó en pleno, por unanimidad, la creación del Consejo Sectorial de Cultura hasta que se ha puesto en marcha. En realidad, lo que se formalizó ayer, bajo la presidencia del concejal de Cultura, Laureano León, y una mínima presencia del tejido cultural de la ciudad, fue su constitución.

Han sido casi seis años de espera para conseguir activar un órgano de carácter consultivo y de asesoramiento. Entre sus funciones específicas figuran organizar campañas de sensibilización, garantizar el acceso de los cacereños a los servicios culturales o «potenciar la formación en cultura cacereña de los escolares». Así se recoge en sus normas reguladoras. Sin embargo, el tiempo transcurrido obliga ahora a una revisión, que ya se está tramitando en relación al reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento Orgánico Municipal. La oposición, en concreto el PSOE, cree que el PP lo que ha hecho es poner excusas para retrasar el Consejo. Llevó el caso ante el Defensor del Pueblo y consiguió que le diese la razón.

La denuncia del grupo municipal socialista surgió tras ver rechazada una moción que presentó en la sesión plenaria de 17 de diciembre de 2015. Planteaba la 'reactivación y convocatoria del Consejo Sectorial de la Cultura'. En la misma también se reconocía la necesidad de revisar de forma «urgente» las normas reguladoras. «Desde 2011 -se apuntaba- hasta ahora no ha habido ninguna reunión y la realidad cultural de Cáceres sigue siendo prioritaria pero ha ido cambiando». Solo CáceresTú apoyó a los socialistas. Ciudadanos se abstuvo después de que el PSOE no aceptase una enmienda del PP con una reforma del Consejo. Que no sea «juez y parte, que procure apostar por la concurrencia competitiva», resaltó entonces Laureano León. Los populares votaron en contra de la moción por entender que el Consejo debía encauzarse a través de la reforma del Reglamento de Participación Ciudadana. El PSOE se fue al Defensor del Pueblo y fue escuchado. Este órgano concluyó que procedía constituir el Consejo «sin perjuicio de que se continúe tramitando la reforma» de los reglamentos que pueden incidir en el mismo. El Ayuntamiento no tuvo reparo en atender esa sugerencia, que no tenía carácter vinculante. El primer paso se dio ayer en el Palacio de la Isla.

«El objetivo es dar participación a la ciudadanía en la vida cultural de la ciudad», se remarca desde el Gobierno. «Llega tarde. Se han perdido primero cinco años y ahora otro más. Es reflejo del interés que tiene el PP en la cultura», se lamenta el concejal socialista Francisco Hurtado. El Consejo se había aprobado en pleno el 17 de febrero de 2011. En él están llamados a participar más de una treintena de colectivos, asociaciones culturales, UEx, entidades bancarias, organismos, instituciones... «La mayoría ni han aparecido en el acto. Hay incluso asociaciones que han desaparecido ya, por el tiempo que ha pasado. Todos coincidimos en que hay que modificar el reglamento por obsoleto», señala David Barcenilla. Acudió en representación de la Agrupación vecinal. Fernando Jiménez Berrocal, cronista de la ciudad, hará funciones de asesoramiento con una técnica de Cultura. Entre los asistentes también estaban el concejal de Participación, Víctor Bazo, y representantes de los grupos como Francisco Hurtado, Víctor Peguero (C's) o Ildefonso Calvo (CáceresTú). Hubo integrantes del movimiento cultural como Luis Acha, de la Fundación Mercedes Calles, José Hinojosa, del Grupo de Estudios sobre la Historia Contemporánea de Extremadura; o Agustín Nieto (Belle Art).

Es solo el primer paso. Queda un largo camino. Con muchas cuestiones pendientes. La principal, dar respuestas a un mundo cultural que en el acto de ayer brilló demasiado por las ausencias. El Gobierno cree que falta gente que tiene cosas que decir.