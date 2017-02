El TSJ anula el nombramiento de personal directivo en Diputación

"Debemos anular y anulamos el mismo modo todo lo referente al personal directivo profesional". Es parte del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo en una sentencia del pasado 9 de febrero estima el recurso que presentó el grupo del PP en la Diputación cacereña sobre la aprobación del reglamento orgánico.

No se imponen costas a la administración provincial pero sí se detalla en la resolución que no corresponde a las administraciones locales la regulación de personal directivo y que éste debe efectuarse "de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional del subgrupo A1". El caso puede llegar hasta el Tribunal Supremo al tener aún 30 días de plazo para presentar recurso de casación el Ejecutivo de Rosario Cordero.

"Esto que dice el juez no es nuevo. Lo advertimos en el pleno y lo dijo en su informe Intervención, señal de que no debe estar muy equivocada en el diagnóstico", reseña el portavoz del PP en la Diputación. Alfredo Aguilera habla de "un desaguisado" al tratarse de nombramientos nulos pero que han tenido influencia en decisiones de la casa.

"Son cuatro puestos de libre designación que no cumplen los requisitos. En unos casos por no ser funcionarios, no ser A1 o venir de la empresa privada. Pero es que además han hecho informes que se han tenido en cuenta en el presupuesto o en modificaciones presupuestarias", apunta. Aguilera pide al Gobierno que actúe y cese a estos directivos ya que si el caso llega al Supremo y el fallo vuelve a ser contrario a la postura del Gobierno, opinan, la propia presidenta "tendría que dimitir".