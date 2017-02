Faemino y Cansado: de las croquetas de Felisa al Habla del Silencio

Lo han vuelto a hacer. Faemino y Cansado han llenado el Gran Teatro durante dos días consecutivos con su espectáculo '¡Quien tuvo retuvo!'. A una hora del inicio de la función del domingo, la pareja de humoristas abre las puertas de su camerino a este diario. No escatima en tiempo, ni en poses para la foto. A pesar de llevar 30 años subidos a un escenario, confiesan, los nervios siguen apareciendo antes de cada representación.

Durante su estancia en la ciudad, han comido en el Paladar de Felisa -el restaurante de la calle Sergio Sánchez- y han probado Habla del Silencio, el vino de las bodegas Habla de Trujillo. Se han alojado en el hotel Ágora de la calle Parras. Para ellos, explican, es fundamental que el hotel esté cerca del teatro.

¿Aprovechan para conocer las ciudades donde actúan? «Llevamos 25 años de gira continua. Y esa motivación extra que tenían las ciudades va desapareciendo. Cáceres, que es donde estamos hoy, la conozco tan bien y he estado tantas veces que salgo, pero hago vida como si estuviera en mi casa. Voy a los restaurantes, pero no voy a ver la catedral, ni la plaza... Si paso, la veo. No voy de hecho. No es como al principio. Entonces, tenías un interés extra por conocer todo. La última vez que estuvimos en Córdoba no salí del hotel», explica Javier Cansado.

Detalla Carlos Faemino que ayer a mediodía almorzaron en el Paladar de Felisa, donde degustaron las croquetas de fideos con Torta del Casar, una de las propuestas más exitosas de la casa. «Más que probar las viandas del lugar, que también, nos gusta probar los vinos», añade Javier. «La comida nos da más igual; nos motivan más los caldos», subraya el humorista.

Saber que, como ocurre en Cáceres, agotan las entradas les provoca satisfacción, pero al mismo tiempo les requiere una exigencia extra. «Es muy halagador, desde luego. Pero a cambio te da también una responsabilidad extra porque significa que también hay mucha expectativa», señala Cansado.

Amigos desde jóvenes y con una dilatada trayectoria a sus espaldas, creen que el humor actual goza de buena salud y buenos exponentes. «El momento del humor en España es buenísimo; es algo excepcional. Las cotas que se han alcanzado de planteamiento, de provocación y de la propia concepción humorística es magnífica. Hay un grupazo de humoristas, yo diría que una veintena, que tiene un 'nivelaco'. Quitando el mundo anglosajón, que nos lleva muchos años de ventaja, en el mundo no hay un humor como el que se hace en España. La generación que nos sigue a nosotros es magnífica», dice sin titubeos Javier.

Los tiempos de crisis, señalan, son buenos para el humor. «En definitiva, el humor tiene algo de terapia. Es algo que te ayuda y que provoca reacciones químicas reales, genera endorfinas. Y, cuando estás mal, te ayuda. Es una alivio temporal. No te ayuda del todo pero algo te da. Las páginas más buscadas en internet en todo el mundo son las páginas de sexo y, después, las de humor. Y en España hay veces que el humor es más buscado que el sexo. Eso es maravilloso», zanja Cansado.

Antes de salir al escenario, llevan a cabo sus particulares rituales. Faemino se coloca sobre la cabeza una botella de leche para hacer equilibrio mientras Cansado hace ejercicios para calentar la voz desnudo. Confesiones de humoristas.