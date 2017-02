¡En peligro el Arco del Cristo, la puerta más antigua de Cáceres!

Desde que ocurrió lo que voy a relatar, el corazón se me llena de pena cada vez que paso con la moto de papel por la Ribera del Marco, por Fuente Concejo, y veo la hermosa entrada de Cáceres por el Arco del Cristo. Me pasa lo mismo que cuando te cuentan que alguien que aprecias tiene un cáncer y está en fase terminal, diciendo esa frase que me haría gracia de no ser tan triste: «Abrieron y cerraron. Ya no se podía hacer nada».

Ocurrió que estando paseando por la Ciudad Monumental, me encontré con un peculiar personaje de Cáceres, con Pedro Chey.

Pedro Chey

Para poner en antecedentes a quien no le conozca diré que Pedro es el inventor, entre otras cosas, de la bebida cacereña que lleva su nombre Chey, una bebida que surgió tras su viaje a la India, allá por el 2002. Dice él de esta bebida o pócima (como le gusta llamarla), que «levanta proyectos arruinados. Si las empresas se la dieran a los trabajadores aumentaba el rendimiento enseguida, eso seguro». La trajo una vez a la Redacción y algunos de los que la probamos no paramos de andar acelerados todo el día. Pedro perjuraba que la bebida que nos dio sólo llevaba mucho mate, leche y azúcar, alguno de los que la bebieron creen que algo más. Chey es defensor de lo que algunos consideran causas perdidas, como el revalorizar ante Cáceres la importancia de los hortelanos de la Ribera del Marco; mejorar la calidad de vida de los enfermos mentales, haciendo frente a los suicidios y, últimamente, luchar contra el aumento de atropellos.

Bueno, a lo que vamos. Andaba yo mirando raras ventanas palaciegas cuando Chey me espetó como saludo al cruzarnos en uno de los adarves:

-¿Quieres una noticia importante?

-¡Hombre, claro!

-El Arco del Cristo se está deshaciendo. Algún día se cae.

-¿Estas de coña?

-¡Qué no! ¡Tú, tócalo! Pasa una mano por una de las piedras del Arco y verás qué pasa.

Quedó ahí la cosa, hasta que el miércoles pasado, cuando el fotógrafo Jorge Rey y el que junta estas letras estábamos buscando noticias por la parte antigua, dimos en parar bajo el imponente arco, el arco que es el único de Cáceres que conserva las piedras romanas de la muralla. Me acordé de la máxima periodística del compañero Sanjosé: «Nunca rechaces una noticia por descabellada que parezca. ¡Compruébala!». Me puse dentro del arco, acaricie una de las moles de piedra... y empezó a caer arenilla, de una manera asombrosa. Puse una mano debajo y el cuenco de la mano se llenó de trozos de piedra, mientras Jorge y yo nos mirábamos asombrados, viendo como estaba el que fue el símbolo del proyecto Cáceres 2016.

Desde entonces, paso horas metido en internet buscando artículos sobre la enfermedad que padece nuestro viejo arco: el mal de la piedra.

fotogalería Al pasar la mano por las piedras, caen pequeños trozos / JORGE REY

Según sesudos estudios, se llama mal de la piedra a la descomposición superficial de la piedra en forma de exfoliaciones, arenilla y desprendimiento de las capas externas. Hay entendidos, como el profesor Eduardo Sebastián Pardo, del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Universidad de Granada, que dicen que la contaminación es el primer mal que afecta a la piedra de los edificios históricos. El mal tienen su origen en la polución atmosférica, en los gases emitidos por los vehículos, la humedad y los cambios de temperatura.

Hay solución para este cáncer, para esta enfermedad que extermina monumentos: se elimina la capa afectada, se sanea la superficie y se aplica resina de silicona para impermeabilizarla. Se ha luchado contra este mal en monumentos de León, de Navarra, de Burgos, Jaén, Vitoria, Utrera, Tarifa, Baeza...

Hay solución pero, claro, hace falta, además de ganas... dinero, y viendo el reportaje que en esta misma edición publica el compañero J.J. González, parece que el remedio va para muy largo. Por eso, cuando paso por el Arco, por esta puerta que es la más antigua de la muralla de la ciudad, la miro con pena, como si tuviera los días contados, porque pienso que nadie va a hacer nada por ella; o cuando las autoridades se decidan ya será demasiado tarde.

No obstante, hay un remedio que no cuesta dinero y puede aliviar algo al enfermo: que dejen de pasar coches por debajo del Arco.

Lo que pedimos desde aquí es que nadie nos imite, una vez que sabemos lo que ocurre al acariciar estas viejas piedras. Porque aquí las caricias ayudan a perder un símbolo de Cáceres.

Aquí... las caricias matan.