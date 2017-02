El Ayuntamiento considera "inviable" tener festejo taurino en San Jorge

Es muy fácil, la corrida de toros sale en total por tantos euros, incluido todo de todo, dividido por el total de personas que caben en la plaza, sale la entrada a otros tantos euros. ¿Qué sale muy cara la entrada?, pues es lo que hay, si tanto aficionado taurino existe y son tan incondicionales de la fiesta taurina, no debe importarles pagar lo que sea por ello. Otra solución sería que no cobraran tanto los ¿maestros? de la torería y demás gente que hay a su alrededor y así la entrada costaría menos. Pero, dinero público para los toros, cero patatero. Quien quiera fiesta taurina que la pague de su bolsillo. Y lo mismo digo de cualquier otra fiesta, pasar por taquilla siempre, pero no es de recibo que entre todos paguemos las aficiones de unos pocos.