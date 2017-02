Nevado sobre Sayagués: "Le tengo mucho aprecio en lo personal"

"El Ayuntamiento ni nombra ni quita subdelegados". Así ha resumido esta mañana la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, su postura sobre el cese de Jerónima Sayagués en la Subdelegación del Gobierno de Cáceres.

En una entrevista a HOY, Sayagués cita expresamente a la alcaldesa y al presidente del PP en Cáceres, Laureano León, como las personas que han propiciado su salida. Nevado no ha eludido el asunto al ser cuestionada hoy: "No es nuestra competencia. Tampoco como presidenta de la Junta local del PP. No me compete ni como alcaldesa ni como presidenta".

La regidora ha resaltado que a Jerónima Sayagués, además, le tiene "mucho aprecio en lo personal". Asimismo, ha desmentido que pueda haber relación entre este asunto y la gestión de la Fundación Valhondo, algo que se da por sentado en Ciudadanos. "Yo no presido esa fundación. Somos vocales", ha concluido Nevado.

Por contra, el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, mantiene una versión muy distinta: "Sigue detrás el caso de la Fundación Valhondo. Nosotros lo denunciamos. Eso ha propiciado decisiones como puede ser este cese. ¿Por qué no se sabe todo lo que hay que saber de la Fundación?". Además Polo se ha sentido "decepcionado" por la postura "de la alcaldesa y el senador León al no poner orden en el patronato" y, ha añadido, que han puesto trabas para dar a conocer la auditoría de gestión y han contribuido con esa actitud a la falta de transparencia en el organismo.

Cayetano Polo ha resaltado la labor de Sayagués en la Subdelegación que ha merecido el reconocimiento general y de los propios trabajadores. El portavoz de Ciudadanos se ha referido a este asunto en el transcurso de una intervención en la que ha denunciado a su vez los incumplimientos del Gobierno del PP sobre el acuerdo de presupuestos en Cáceres. Ha puesto ejemplos como el plan especial, la mesa de trabajo para la revisión salarial o la auditoría municipal. "Se ha cumplido apenas el 50 por ciento de lo que acordamos", analiza.