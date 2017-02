«Cada fin de semana me hacen una pintada, estoy desesperada»

María Matilde Durán es una de las vecinas del casco viejo cacereño que viven en primera persona el azote de los grafitis. La fachada de su casa, un edificio con aires solariegos situado en el número 1 de la calle Barrionuevo, está llena de pintadas. Ella ha tirado la toalla. Renuncia a pintar la pared porque, asegura, no sirve para nada. Cada vez que remoza su fachada, describe resignada, se la vuelven a ensuciar. «Estoy desesperada. Y no sólo soy yo, sino todo el barrio. Todos los fines de semana me hacen una pintada nueva», se queja.

La proliferación de grafitis es uno de los problemas que arrastran las calles del casco viejo cacereño. La alcaldesa, Elena Nevado, ha anunciado esta semana una campaña de limpieza para eliminar las pintadas en 43 plazas y vías próximas a la Ciudad Monumental. Se llevará a cabo a través del Consorcio, que invertirá 35.000 euros en la iniciativa.

El caso de María Matilde Durán sirve como ejemplo para mostrar la situación a la que se enfrentan los residentes y comerciantes con negocios ubicados en esta zona, protegida por el Plan Especial.

«Cada vez que pintamos las casas nos hacen un grafiti. A mí me han pintado en la puerta, en las canterías, me ponen vasos y cigarrillos en las ventanas... No respetan absolutamente nada», se queja la vecina de la calle Barrionuevo. La casa, coronada con dos escudos heráldicos, también es visible desde la Plaza de la Concepción. «Cáceres es una ciudad maravillosa, antigua, con muchísima historia, declarada patrimonio de la humanidad. La pena es que cuando vienen los turistas se encuentran esto –dice en referencia a los grafitis–. Y esto no es patrimonio de la humanidad, sino patrimonio de la porquería, tal y como está ahora. Yo voy al extranjero y no veo nunca esta marranada», lamenta Matilde.

«Estaría encantadísima si hubiera cámaras de vigilancia; así se evitarían actos vandálicos»

«Yo tenía mi fachada perfecta –aclara–. Pero he tirado la toalla. No me gusta tenerla así pero: ¿para qué voy a gastarme el dinero si me la van a volver a pintar?», se pregunta en voz alta. En la puerta de entrada a la casa faltan los dos aldabones. Los robaron una noche, cuenta. «Oímos unos golpes en la puerta y, cuando quisimos salir, nos los habían robado. Estaban tirados en los contenedores de la esquina. Son ganas de hacer daño», recuerda.

Aplaude la medida anunciada por la alcaldesa. Pero considera que las instituciones deben dar un paso más. «Saben muy bien quiénes son los que pintan. Creo que el Ayuntamiento tendría que castigar a los que hacen algo incivilizado. Si son chicos jóvenes, sus padres deben pagar la limpieza. Pero los hijos no pueden irse de rositas. Deberían ponerse a limpiar las fachadas para que vean lo que cuesta. Los papás que apoquinen y los hijos, que limpien», reclama con contundencia.

Una de las soluciones planteadas por el comercio cacereño para acabar con los grafitis es la instalación de cámaras de vigilancia en la vía pública. En la calle Pintores, de hecho, hay tres colocadas desde 2007 pero no están activadas porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura denegó su uso al no existir un alto índice de delincuencia. Matilde opina que las cámaras podrían ser una buena opción.

«Estaría encantadísima si hubiera cámaras de vigilancia. La gente decente no tenemos miedo a que nos estén grabando. De esta manera, se evitarían actos vandálicos. Votaría por las cámaras de seguridad», señala convencida.

Por último, propone actuar desde la base y promover charlas en los colegios para que los niños aprendan desde pequeños a respetar a sus vecinos. «La gente no cuida las calles porque tiran papeles y pipas al suelo. Y los propietarios de los perros no recogen las deposiciones de sus mascotas. Eso no puede ser. Entre todos tenemos que hacer una ciudad limpia y sostenible. La gente tiene que ser cívica. Y hay que enseñar desde el colegio a ser cívico; hay que educar. La calle es la casa de todos», zanja.

Precisamante el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica inició en 2015 charlas en centros educativos junto a la Policía Local para prevenir la aparición de pintadas.