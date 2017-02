«Laureano León y Elena Nevado han sido los artífices de mi cese»

Aunque intenta ser prudente y no sobrepasar determinados límites críticos, Jerónima Sayagués reconoce que detrás de su destitución como subdelegada del Gobierno en Cáceres hay movimientos políticos internos dentro de su partido, el PP, protagonizados por dirigentes que han exigido su relevo y se han dirigido para ello al máximo responsable de la organización, José Antonio Monago, quien ha sido el principal valedor de Sayagués desde que fue requerida por él mismo en 2011 para que regresara a Extremadura y aceptara ser su consejera de Sanidad.

En este cargo sólo duró siete meses, pero después, en 2012, el entonces delegado del Gobierno en Extremadura, Alejandro Ramírez del Molino, le ofreció la Subdelegación de Cáceres, con el beneplácito de Monago. Señala ahora a Laureano León y a Elena Nevado como «artífices» de su destitución y prefiere no contestar cuando se le pregunta si una decisión sobre este cargo compete tan sólo a la Delegación del Gobierno.

A pesar de todo, sigue a disposición del partido y se muestra satisfecha de su trabajo en la Subdelegación por la atención prestada a los municipios y labores como la del Jurado de Expropiación Forzosa, además de por el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en una provincia y capital que son las más seguras del país.

–Empecemos por el final. ¿Cómo se siente tras el homenaje de hace unos días, con la asistencia de gentes de todos los sectores sociales?

–Fue un día de grandes emociones. Puedo asegurar que no lo olvidaré nunca. Siempre me he sentido muy querida y respaldada por mis amigos, por los compañeros de la Subdelegación del Gobierno, pero nunca imaginé verme tan arropada en un homenaje tan multitudinario y entrañable al mismo tiempo. Estaré eternamente agradecida a todos los que me acompañaron.

