Un crédito para hacer obras en la plaza de toros trata de salvar los festejos de este año

El Ayuntamiento trata de salvar la feria de mayo contra reloj. La plaza de toros necesita acometer obras de urgencia para estar a punto en la gran cita del año. Tras quedarse sin festejos en el último ejercicio, los aficionados cacereños se muestran expectantes para saber si habrá tiempo suficiente para hacer frente a las cuestiones pendientes. Entre ellas, no solo terminar trabajos relativos a la instalación eléctrica, protección contra incendios y otras de seguridad. También hay que sacar a licitación el concurso de su explotación y adjudicarlo. No se incluyen ayudas públicas, pero el Consistorio afrontará con un expediente de suplemento de crédito los trabajos que requiere el coso. En el borrador inicial del pliego de explotación integral de la plaza se recoge claramente que son obras «a ejecutar por el adjudicatario».

El Gobierno intenta agilizar unos trámites que se alargan en el tiempo. Los detalles de la licitación para una gestión integral de la plaza de toros se resolvieron en noviembre. Tal y como propuso Ciudadanos, se apostó por una explotación global, no solo para espectáculos taurinos, y a largo plazo. El problema es que el coso plantea incertidumbres relacionadas con su seguridad y necesita obras que tienen que ver tanto con su plan de autoprotección –debe ser avalado por la Junta– como sistemas de alarma, extintores (15.181 euros), instalación eléctrica (90.000 euros más IVA) o hasta pintar y numerar los asientos tras una reducción del aforo. También se deben dirigir los pasillos de evacuación a las cinco puertas de cada uno de los tendidos, como destaca la Inspección municipal en un informe reciente. Solo para ello hacen falta otros 7.590 euros. La suma total se eleva a 137.481 euros. Es una cuarta parte de los 570.000 euros en obras obligatorias que figuran en el borrador de los pliegos.

Las obras urgentes Instalación eléctrica y alumbrado de emergencia.90.000 euros Instalación contra incendios.15.181 euros Reparación de la cubierta. 850 euros Pintura y evacuación.7.590 IVA23.860 euros Total137.481 euros

Lo que va a hacer la concejala de Economía, María Guardiola, es llevar mañana a comisión informativa una modificación de crédito para la financiación de esos trabajos. Son «actuaciones necesarias mínimas para poder organizar citados festejos en la feria de San Fernando», inciden los técnicos. No hay alusiones a la corrida de San Jorge, que también se incluyen como obligatoria en el borrador previo del concurso.

El portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, denunció hace unas semanas que veía la feria «en el aire» al no haberse concluido el proyecto técnico para estas reformas. «El problema –apunta– es que mientras no se concluyan no se puede licitar la explotación de la plaza. Nuestra propuesta es que se saque a concurso a expensas de que los trabajos acaben a tiempo. O incluso que si no se llega, el empresario pueda organizar un festejo en otra fecha, por ejemplo septiembre», añade.

Con el voto de C’s, una posible negativa de CáceresTú y PSOE a que el Ayuntamiento pague estas obras quedaría en minoría. Economía propone dar de baja partidas previstas para ‘inversión en infraestructura de uso común’ vinculadas al crédito de 5,7 millones suscrito en 2016 con el BBVA. Son en total 391.830 euros. 137.581 euros irían a la plaza de toros, 230.874 euros para inversiones en accesibilidad dentro del plan de barrios y 23.474 más para la reforma del local de la futura sede vecinal de Residencial Universidad.