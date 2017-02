El servicio será totalmente gratuito para las partes

Se pondrá en funcionamiento ya», afirma Rafael Estévez, decano de los jueces de Cáceres, que indica que se hará tras una inminente reunión de los jueces. Indica que las sesiones con el mediador, serán en salas que no tengan relación con los tribunales, en las que no habrá togas. Las partes no llevarán abogados y pueden ir hasta los menores a los que les pueda afectar la decisión a adoptar.

El presidente del Tribunal Superior, Julio Márquez de Prado, destaca que en las dos últimas reuniones nacionales de presidentes de tribunales superiores, «los 17 presidentes apostamos por aplicar la mediación en todo el territorio nacional. La finalidad no es ahorrar trabajo a los jueces, sino ofrecer un mejor servicio al ciudadano». Asegura que la mediación es todo un éxito en el País Vasco y en Navarra, utilizándose no sólo en los procesos civiles relacionados con el Derecho de Familia.

La prestación del servicio de mediación familiar será totalmente gratuita para las partes, no implicando coste adicional al gasto corriente de la Junta. Márquez de Prado recordó que en el 2016 el Ayuntamiento de Badajoz ofreció un servicio de mediación en divorcios, «fue un fracaso porque no acudieron las partes. Estoy seguro que eso no pasará ahora en Cáceres»