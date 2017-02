Arroyo-Malpartida se moviliza para reabrir su iglesia

Josefa Cerro Galán, de 75 años, es una de las vecinas más veteranas de la Estación Arroyo-Malpartida, barrio pedáneo de la capital con pasado ferroviario. Con 53 vecinos censados -según el padrón municipal de 2017-, esta zona residencial dista mucho del pueblecito de ladrillo en el que Josefa se crió. «Fue una época maravillosa. Había mucha gente, 500 familias. Esto era un pueblo. Estaba todo habitado. Teníamos carnicero, panadero...», evoca esta hija de maquinista.

Se marchó de la estación a los 21 años, cuando se casó. Y, después de pasar gran parte de su vida en Madrid, decidió regresar junto a su marido al lugar donde fue tan feliz. Viven en una casa alquilada con un patio lleno de macetas desde la que por las noches, asegura Josefa, se contemplan las estrellas mejor que en ningún otro lugar.

La vida en Arroyo-Malpartida discurre tranquila. Los cigüeñas anidan en el tejado de unos pabellones abandonados. Hay un tren diario, que pasa a las 12.45 hacia Valencia de Alcántara y regresa en torno a las cuatro de la tarde. Y los domingos por la mañana hay misa. La oficia Santiago Núñez, sacerdote de Malpartida de Cáceres. La celebración suele reunir a 30 feligreses. No sólo acuden los habitantes de la pedanía, sino también vecinos de las poblaciones cercanas.

Desde hace poco más de un año la parroquia de la Inmaculada Concepción tiene cerradas sus puertas por el mal estado en el que se encuentra su bóveda. Mientras tanto, la misa semanal se celebra en la sede de la asociación de vecinos Conde de Gamazo, un salón multiusos que también funcionó hace años como escuela.

Pero los residentes como Josefa no quieren que esta situación se dilate en el tiempo y han emprendido una campaña de recogida de fondos para arreglar la iglesia. Su recuperación cuesta 20.000 euros, detalla el párroco. El principal problema del edificio reside en su bóveda de madera. Afectada por las termitas y las goteras había riesgo de derrumbe. Por esta razón el arquitecto de la Diócesis de Coria-Cáceres recomendó el cierre del templo. La última misa que se celebró en su interior fue el 8 de diciembre de 2015, festividad de la Inmaculada, titular de la parroquia.

La alcaldesa pedánea, Antonia López Pedrazo, encabeza el movimiento vecinal surgido para rehabilitar la iglesia. «Tenemos que recuperarla. Para nosotros es una dotación imprescindible», describe. Durante la pasada Navidad hicieron una rifa para sacar fondos. Y los propios vecinos han hecho las aportaciones que han podido. Ya están pensando en organizar una degustación de patatera en los próximos meses.

«También invitamos al obispo a que viniera a visitar la iglesia. Estuvo aquí y nos ofreció su ayuda. Nos dijo, además, que había que empezar las obras cuanto antes», apostilla Antonia López, Toñi para los vecinos de la estación.

De su visita a la iglesia de Arroyo-Malpartida dio cuenta el propio obispo, Francisco Cerro Chaves, en su perfil de la red social Facebook. «Visita a la antigua iglesia de la estación de Arroyo-Malpartida con la intención de buscar solución ante un deterioro tan evidente», escribió el prelado el 23 de enero. Acompañó sus palabras con dos instantáneas.

El deterioro al que se refiere el obispo tiene que ver principalmente con la techumbre. Pero hay más muestras. Hay grietas en la fachada y puertas de madera que han sido presas de las termitas.

Sobre el suelo se acumulan excrementos de aves y las peanas para los santos están vacías. Todos se guardan en el almacén, bajo una sábana de protección que colocó Josefa para que no cogieran suciedad. La imagen de la Inmaculada, titular de la iglesia, se trasladó a la sede vecinal donde se ofician en la actualidad las misas.

Un antiguo cine

Lo que muchos no saben es que la iglesia de Arroyo-Malpartida no siempre tuvo este uso. El edificio se concibió como un cine, pero la iglesia original -ahora tapiada- se quedó pequeña y hubo que buscar un recinto de mayores dimensiones. «Como éramos mucha gente, no se cabía. Así que adaptaron el cine para iglesia», resume la vecina. Josefa Cerro se casó en el interior de este edificio. Fue en 1963. Tenía 21 años.

«Es muy importante que podamos reabrirla. El local donde ahora vamos a misa es muy pequeño. No tenemos Santísimo, ni nada. Don Santiago -señala en referencia al sacerdote- tiene que recoger todo cada vez que acaba la eucaristía. Lo sentimos como algo nuestro y queremos que nos ayuden a reabrir nuestra iglesia. Yo me he sacrificado para dar una ayuda para la reparación. Si sigue así, se va a hundir. Su estado es lamentable», zanja la feligresa. De momento, la parroquia lleva recaudado un tercio del dinero necesario para sufragar las obras.