María Telo, la feminista desconocida

«Nunca me consideré importante, sino que trabajaba, muy trabajadora sí he sido, eso es verdad, he trabajado mucho pero con mucho gusto, porque me parece que el trabajo libera». Así hablaba en un documental María Telo (Cáceres, 1915-Madrid, 2014), una relevante figura para la lucha feminista desde el ámbito jurídico cuya biografía, a pesar de estar ligada a la ciudad, es desconocida por muchos cacereños. En realidad, a pesar de que su peso fue vital en la consecución de logros legales para la mujer, su papel está aún muy oculto. Menuda, delgada y portadora de una gran energía vivió hasta los 98 años y estiró al máximo su tiempo.

El que fuera decano del Colegio de Abogados, Joaquín Hergueta, explicó que se intentó hacerle un homenaje desde esta entidad, pero que al final no pudo concretarse, no cuajó. Hergueta explica que María Telo nació en Cáceres probablemente de manera coyuntural. «Era hija de notario». Al parecer María pudo pasar su primera infancia en la ciudad. Eran cuatro hermanos, pero ninguno de los cuales continuó en Cáceres, por lo que su huella se pierde.

En su discurso al recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca explicaba que su padre había sido militar, y siendo Teniente Coronel, se hizo notario.

La reforma legal que promovió consiguió que terminara la obediencia legal de la mujer a su marido

Hergueta subraya la importancia del trabajo de esta mujer para impulsar la reforma del Código Civil que eliminó en 1975 la licencia marital y la obediencia al marido, que inhabilitaba a la mujer para tomar decisiones sin el permiso de su pareja. «Hizo una gran labor», apunta. La oenegé 'Confines Solidarios' ha lanzado un concurso de cartas de amor feministas que lleva el nombre de María Telo. Quieren promover que se le dedique una calle a la jurista, para difundir su papel.

Tras su muerte en 2014 el grupo municipal socialista madrileño planteó que una calle de la capital llevara su nombre. En Cáceres, hasta ahora, ningún grupo político ha promovido que entre en el callejero.

Referentes

María Telo empezó la carrera de Derecho con 16 años, en Salamanca, unos estudios que se vieron paralizados temporalmente por la irrupción de la Guerra Civil. «Para mí fue un referente muy importante Clara Campoamor, que era muy feminista y estaba dispuesta a resolver todos los problemas de discriminación». Según explica la propia Telo en el documental, su intención al estudiar Derecho era ser notaria, pero Franco prohibió a la mujer el acceso a notarías y registros. En 1944, con 29 años, entra en el cuerpo técnico de administración civil de agricultura, en donde permaneció hasta los 70 años.

Obtuvo el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca y la Medalla al Mérito del Trabajo

En 1956 ingresó en la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. En 1969 organizó un consejo al que acudieron mujeres de toda Europa. Empezó a trabajar para promover la reforma del Código Civil. «Dábamos conferencias y se llenaban los salones», relata Telo, que consiguió entrar en la Comisión de Codificación que trabajaba para la reforma del texto. Cuatro letradas mujeres lograron entrar en un órgano hasta ese momento copado por hombres. Entre otras estrategias Telo fue enviando a los Diputados en Cortes sus propuestas. Y el 2 de mayo de 1975 se aprobó un Código Civil en el que la mujer ya no debía obediencia al marido y permitía a la mujer tener sus bienes propios y administrarlos. Consiguió derrumbar, con su trabajo y sus aportaciones, cuestiones como que la mujer no pudiera ocupar un cargo público o ni siquiera trabajar sin permiso de su marido.

Su trabajo no quedó ahí, ya que siguió trabajando hasta que en 1981 se equipararon derechos de hombres y de mujeres en cuanto a la patria potestad de los hijos y la administración de bienes gananciales. También participó en la elaboración de la Ley del Divorcio.

Una joven María Telo reivindicando el femnismo / hoy

El trabajo documental que trata de dar visibilidad a las mujeres silenciadas de la generación del 27, 'Las Sinsombrero' también ha publicado datos relevantes sobre la figura de Telo. Tras su muerte en 2014 este grupo publicaba varios 'post' con muchos datos. Por ejemplo, que en 1952 abrió un despacho en Madrid especializado en Derecho de Familia, convirtiéndose en uno de los pocos bufetes de la ciudad en manos de una mujer.

Reconocimientos

«Para ella era muy importante la amistad, los amigos que tuvo los tuvo desde la infancia, la familia también, y le apasionaban los viajes. Como madre era, al tiempo que muy protectora, muy independiente», explica su única hija, Almudena Fernández-Baldor en el citado documental, elaborado por la empresa Tmex Producciones. María Telo enviudó con 37 años.

La labor de María Telo se ha visto recompensada con una andanada de premios y reconocimientos. El doctorado Honoris Causa por la Universidad de Salamanca le llegó en el año 2007, con 92 lúcidos años con los que pronunció un discurso en el que reivindicó un cambio de mentalidad social para lograr la igualdad y la independencia económica. Ese mismo año también logró la medalla al Mérito del Trabajo, que concede el Consejo de Ministros. Esto en la categoría de grandes distinciones, puesto que su curriculum está cuajado de innumerables reconocimientos por parte de organizaciones de mujeres y progresistas.