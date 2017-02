Sayagués se despide de la sociedad cacereña arropada por el PP de Badajoz

Jerónima Sayagués, subdelegada del Gobierno en Cáceres durante los últimos cinco años, hasta su cese oficial producido el martes, se despidió ayer de la sociedad cacereña en una multitudinaria comida celebrada en el Hotel Ágora de la capital, en la que destacó la presencia del director general de la Policía, Germán López Iglesias.

Sayagués también estuvo acompañada por la Delegada del Gobierno, Cristina Herrera, y el exalcalde de Badajoz, Miguel Celdrán. Destacaron, sin embargo, las ausencias de compañeros del PP de Cáceres, pues no asistieron ni Laureano León, presidente provincial, ni la alcaldesa y presidenta local Elena Nevado, con quienes tuvo discrepancias por la gestión de la Fundación Valhondo. Fuentes del partido indicaron a este diario que no pudieron asistir por problemas de agenda. Tampoco hubo presencia de miembros relevantes de la ejecutiva regional. El propio Celdrán hizo alusión a las ausencias durante su intervención con su particular ironía. «Esperaba saludarles aquí, también a Fernando (Manzano)», secretario general del PP.

Sí acudió la presidenta de la Diputación, la socialista Rosario Cordero, entre otros muchos representantes de la sociedad cacereña.

Sagayués pidió que la recaudación de los 10 euros aportados por los asistentes para el habitual regalo al homenajeado sea entregada a Acisjf. La exsubdelegada se emocionó durante su intervención y señaló que han sido «los mejores años» de su trayectoria política.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado publicó ayer la convocatoria del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas con la vacante de subdelegado. Los funcionarios públicos que reúnan los requisitos, como ser del grupo A1, tienen 15 días hábiles de plazo para presentar su solicitud.

Sobre el cese de Sayagués, Cristina Herrera aseguró que «los políticos siempre debemos tener la maleta preparada», aunque añadió: «Estamos muy orgullosos de sus cinco años de trabajo».

Hizo estas declaraciones durante la visita que realizó, junto al director general de la Policía, a la Comisaría Provincial. López Iglesias, que destacó las bajas tasas de siniestralidad de la provincia cacereña («es modelo a seguir en toda España»), también realizó una visita protocolaria al Ayuntamiento, donde fue recibido por la alcaldesa y miembros de la Corporación municipal, y firmó en el libro de honor.