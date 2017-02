La apertura de un punto de residuos enfada a los vecinos del Junquillo

La presencia de maquinaria pesada y operarios de una empresa constructora en una parcela del Junquillo ha alertado a los residentes de la barriada. No esperaban que el Ayuntamiento les pusiese cerca de sus viviendas un punto de recogida de residuos de la construcción. La noticia ha encrespado los ánimos, sobre todo porque esa no era la ubicación elegida y creen que se ha cambiado después de que desde otro colectivo, el de Los Castellanos-Macondo, se expresase el rechazo al proyecto. Los vecinos del Junquillo han convocado una asamblea para tratar el asunto mañana viernes y ya han pedido una entrevista con la concejala de Infraestructuras, Montaña Jiménez. «En la asamblea se tomarán las decisiones que correspondan, pero lo cierto es que ese punto de acopio iba en Macondo y lo han cambiado. El Ayuntamiento ni siquiera nos ha avisado o consultado como afectados que somos», lamenta Alberto Iglesias, vicepresidente de la asociación de vecinos del barrio.

Los puntos limpios están relacionados con la puesta en marcha, a finales de 2015, de la planta de reciclaje de la N-630. Esa infraestructura fue promovida desde la Diputación cacereña y es gestionada por una empresa concesionaria, Reciclados Cáceres Sur. La administración provincial y el Consistorio colaboran para poner fin a una de las imágenes más repetidas desde hace años en los alrededores de la capital, la presencia de escombreras. Pinilla, Espíritu Santo, el Junquillo... son algunas de las zonas en las que se han producido denuncias. Con los puntos limpios el Ayuntamiento pretende facilitar la recogida de residuos de la construcción. Posteriormente se trasladarán a la planta de reciclaje, con capacidad para gestionar 800 toneladas diarias. Gracias a acciones como éstas ha sido posible el sellado del vertedero municipal, cuya superficie fue restaurada el año pasado con la plantación de arboleda y la retirada de desechos. Llevaba funcionando como depósito controlado desde 2001.

El problema que se suscita en el Junquillo es que los vecinos no han recibido información de primera mano del Gobierno. Se sienten 'cacereños de segunda', de nuevo, reconocen cuando se les consulta por un asunto con el que no contaban. Esperan explicaciones de la concejala de Infraestructuras, más allá de que la decisión de tener un punto de acopio en la urbanización les guste o no. Donde no gustaba era en Los Castellanos-Macondo. Fue una de las ubicaciones elegidas junto al Espíritu Santo, Valdesalor y Mejostilla. El Ayuntamiento reservó una partida de 40.000 euros en los presupuestos de 2016 para el acondicionamiento de terrenos municipales. Desde el PSOE se acusó ayer al Ejecutivo de Elena Nevado «de castigar con escombreras a los barrios donde los socialistas ganaron las elecciones». También de decidir «de forma unilateral» las zonas en las que van los puntos limpios.

Ya se vio en comisión

«Nevado sigue distinguiendo entre barrios de primera y de segunda. Y no vale decir que son periféricos y de fácil acceso. En Valdesalor hay que recorrer un camino de hoyos y baches para llegar», critica el concejal Andrés Licerán. En la comisión de Fomento de diciembre se abordó la cuestión. El grupo socialista preguntó por el punto limpio de Macondo tras la recogida de «más de 300 firmas por las discrepancias que los vecinos tienen por la ubicación elegida». El Gobierno se comprometió a estudiar cambios. En principio debía ir en la misma parcela. Finalmente, se ha optado por llevar la recogida de escombros al Junquillo. Desde el Ayuntamiento se alude a una mejor comunicación.

La parcela municipal está entre las calles Dalia y Azucena, con acceso directo desde la N-521. El equipo de Gobierno acusó ayer al PSOE «de buscar enfrentar a los barrios de la ciudad con los puntos limpios» y estar obsesionado «con los temas electorales». La selección de zonas tiene que ver, se argumenta desde el Ayuntamiento, con «ubicaciones geográficas encajadas en los distintos puntos cardinales de la ciudad».

«El PSOE parece que busca fomentar el enfrentamiento o la división», incide el Gobierno. Los socialistas han pedido el borrador de uso y gestión de esos puntos de acopio y critican que no se haya informado a los vecinos sobre los cambios.

Otro colectivo, el del Espíritu Santo, ha acudido al Consistorio para que la parcela en la que va su punto limpio sea vallada por completo. «Si piden a los particulares que cumplan y acondicionen sus solares, el Ayuntamiento debe dar ejemplo», plantea el presidente vecinal, José Antonio Ayuso.

