El aval del matadero sólo será devuelto tras acabar la gestión y la revisión de las instalaciones

El aval de 240.000 euros que depositaron los 39 socios de la Asociación de Cacereña de Industriales de la Carne, Acicar, cuando se hizo cargo de la explotación del matadero en 2001 sólo será devuelto por el Ayuntamiento cuando cese la actividad de la actual concesionaria, que es esta misma entidad, aunque desde septiembre de 2014 tiene un nuevo titular tras haberle sido traspasada la sociedad al precio simbólico de un céntimo por participación, es decir 39 céntimos, que es el número de empresarios locales que formaron Acicar. El Gobierno municipal no entra en el conflicto interno que mantienen con el actual empresario los antiguos responsables de Acicar, que reclaman al Ayuntamiento que les devuelva el aval para no seguir sufriendo perjuicios económicos por ser objeto de reclamaciones de deudas de una empresa que vendieron hace ya más de dos años.

Los antiguos socios consideran que cuando se vende una empresa, el nuevo titular se hace cargo del activo y del pasivo y en este caso, el matadero había acumulado más de 150.0000 euros en impagos, tanto a Hacienda como a la Seguridad Social. El problema es que las deudas persisten y Acicar y sus antiguos representantes siguen figurando como responsables. El aval de 240.000 euros ha sido también objeto de órdenes de embargo por deudas. Sobre la solicitud de recuperación de esta garantía, el Gobierno municipal indicó ayer a este periódico que primero debe acabar la gestión de la concesionaria actual y de acuerdo a los informes de los técnicos municipales sobre el estado de las instalaciones que deja la empresa así como de cualquier otra posible reclamación. Preguntado por las denuncias que formulan los antiguos socios de Acicar, el Gobierno local considera que se trata de «una relación entre terceros».

Esta consideración no es compartida por el grupo socialista, que el lunes recibió a los antiguos responsables de Acicar para escuchar su situación y denuncias. Sin aludir específicamente a ellas, el PSOE indicó ayer que hasta el momento la gestión del matadero por parte del Ayuntamiento «ha sido desastrosa y el control sobre la concesión inexistente, ya que incluso han reconocido (el Gobierno local) graves problemas económicos de la empresa concesionaria e incluso tienen reclamaciones para la devolución del aval por parte de los anteriores gestores».

Mientras persiste tal conflicto y las denuncias de los industriales de la asociación contra el actual empresario, la comisión municipal de Urbanismo, en su reunión de ayer, aprobó, con los votos del PP y Ciudadanos, dar por suprimido el matadero como servicio público, como concesión municipal, con el propósito de que pueda seguir funcionamiento mediante un arrendamiento, como concesión demanial, a una empresa privada interesada en explotar la industria, simpre como matadero.

Equipo de Gobierno

El equipo de Gobierno afirma que la legislación establece que los mataderos ya no son competencia de los municipios y que el Ayuntamiento puede optar por una concesión demanial para que sigue funcionando la industria cárnica, pero no como servicio público. El edificio actual sólo puede ser utilizado para esta actividad y es viable desde el punto de vista urbanístico. Esta opción es compartida por Ciudadanos, que resalta que la administración pública ya no está para ser responsable de un matadero como servicio público.

Sin embargo, el PSOE advirtió ayer de que el PP y Ciudadanos ponen «en peligro» la continuidad del matadero con la supresión del carácter de servicio público. El PSOE ha propuesto «estudiar otras alternativas y que se hagan los cambios urbanísticos necesarios para poder sacar el servicio a un concurso que garantice la prestación de calidad y unas condiciones transparentes y de igualdad para las empresas interesadas y sin que repercuta económica al Ayuntamiento». Por su parte, CáceresTú, que también votó en contra, como el PSOE, entiende que no se ha justificado de forma clara que haya que suprimir el carácter de servicio público del matadero.