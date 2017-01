Recaban datos de funcionarios que viven en casas municipales y no pagan agua ni luz

Un edificio renacentista a las puertas de la ciudad monumental y sobre una antigua sinagoga. Si alguien se imagina vivir allí, seguramente hará cálculos y pensará que la hipoteca de esa vivienda le saldrá muy cara y que con el alquiler ocurriría algo parecido. La situación es similar si esa persona se plantea disponer de una casa en el corazón del pulmón verde de la ciudad, con 22 hectáreas de jardines y a un paso del centro. O junto a un histórico refugio de cazadores recolectores hace 350.000 años, a la vez considerado un referente simbólico de comunidades del Paleolítico Superior. Esa persona sacaría la calculadora y concluiría que no puede permitirse semejantes lujos, pero lo cierto es que por su propio trabajo algunos funcionarios municipales disponen de casa en esas condiciones. Y gratis. Ni siquiera pagan el agua o la luz. El Palacio de la Isla, el Parque del Príncipe y la Cueva de Maltravieso son algunos de los espacios en los que el Ayuntamiento cuenta con estancias de su propiedad que son habitadas por profesionales de la administración. Los casos (ocho en total) están siendo inspeccionados al detalle. El Consistorio ha ordenado colocar contadores individuales y valora si puede reclamar el pago de esos consumos particulares no abonados. Esa decisión no se ha tomado aún.

De momento, lo que está haciendo el equipo de Gobierno es recabar datos. Por ejemplo quiere saber qué viviendas están ocupadas por sus trabajadores. Ya sabe que en el colegio Alba Plata hay un portero, en el Parque del Príncipe dos guardas, en el Olivar Chico de los Frailes otro más, en el ferial un oficial albañil, en el Palacio de la Isla un portero y en la plaza de toros un peón albañil. El uso de esa vivienda es «ocasional y puntual», solo cuando se produce alguna celebración en el coso, según un informe interno. El Consistorio no ha podido confirmar si alguien vive en las piscinas de Aldea Moret.

De todas esas viviendas, solo las del ferial y Maltravieso cuentan con contadores individuales de electricidad. El recibo, en todos los casos, lo paga el Ayuntamiento. La Inspección municipal, además, también ha revisado las instalaciones de agua con la empresa concesionaria. La conclusión es que no hay registros individuales «quedando contabilizado el consumo a través de contadores generales». El asunto está siendo analizado en todas sus vertientes. La primera decisión del Gobierno ha sido «la instalación de contadores individuales en aquellas viviendas ocupadas por empleados municipales en las que no se tenga constancia de su existencia». Una vez que se ha dado ese paso, el siguiente será pronunciarse «respecto al cobro de los consumos», según se acordó el pasado 13 de enero.

A la izquierda, el guarda-portero en la casa del Parque del Príncipe; y a la derecha, fachada del Palacio de la Isla donde vive un portero en una estancia interior. :: / LORENZO CORDERO

A su vez, la propia alcaldesa ya solicitó en junio copia de los contratos o nombramientos de esos empleados públicos y las bases de las convocatorias de las pruebas. Desde hace casi 15 años vive en el Palacio de la Isla un funcionario de carrera. Dispone de dos habitaciones y en la resolución de Alcaldía que implicaba su traslado a ese puesto para desempeñar su función laboral se deja constancia de que el mismo «conlleva el uso» de la vivienda del Palacio. Prefiere no pronunciarse públicamente.

Los trabajadores afectados con los que ha contactado HOY reconocen que no han recibido ninguna llamada directa del Ayuntamiento. Sí las ha habido por parte de algún departamento que se les consultaba si por ejemplo, disponían de línea de teléfono. Los hay que niegan que se encuentren en posición privilegiada, al entender que los costes de luz y agua formarían parte de su salario en especie. «Si nos obligan a pagar los recibos será como una bajada de sueldo», señalan.

«Cuando me fui hace 23 años al Parque del Príncipe nadie quería ir allí. Ahora se ve muy bonito, pero entonces la situación era muy diferente. Me planteé incluso buscar otro piso, pero el trabajo conllevaba residir allí », explica Fernando Prieto. Como Pedro Meneses, es funcionario, guarda-portero. Vive en una casa del Consistorio en un jardín en pleno centro con más de 1.000 especies de plantas. Su caso tiene la peculiaridad de que se trata de un delegado sindical. Además de preguntar por los gastos generados por los funcionarios, el equipo de Gobierno también ha consultado si un empleado liberado sindical tiene derecho a ocupar una vivienda pública. En CC OO relacionan esta minuciosa labor de inspección desde el Ayuntamiento con sus críticas a la gestión municipal.