«Tanto afectados como familiares tenemos que aprender a vivir con esto»

Montaña Santano es la mujer de un afectado por esclerosis múltiple, y una de las impulsoras de la asociación Emex. «Su movilidad se ha visto muy reducida, tuvo que dejar de trabajar, es una enfermedad silenciosa y muy caprichosa con la que tanto afectados como familiares tenemos que aprender a convivir». El objetivo de la asociación es aprender a afrontar el cambio de planes. Montaña asegura que falta un seguimiento psicológico adecuado por parte de la administración. «No hay unos pasos a seguir para saber bien lo que tienes que hacer, por eso nos hemos asociado». Montaña asegura que los afectados ocultan la enfermedad «por miedo a la pena y por miedo a ser estigmatizados».

«En aquel entonces no se conocía nada sobre la enfermedad, pero nosotros creemos que mi mujer pudo tenerla desde los 20 años, te derivaban al psiquiatra, no se sabía bien, y muchas veces parecía que no estaban bien de la cabeza», explica Pepe Rodríguez, que cuida a su mujer afectada, de 71 años. Una vez que dieron con las manos de un neurólogo experto, el camino fue algo más fácil, al menos para reconocer síntomas. Pepe reconoce que el papel del cuidador es difícil, «sobre todo cuando se llega a cierta edad y también se tienen ciertas patologías, es duro, porque los alrededores lo pasan mal».

Julia Molero cuida de su cuñada dentro de la Ley de Dependencia. «Ella lleva cinco años, pero su enfermedad ha ido muy rápido».

Tanto afectados como cuidadores hacen una llamada al incremento de la investigación para buscar fórmulas que mejoren el día a día de los afectados.

La asociación ofrece rehabilitación a través de una fisioterapeuta. También brinda ayuda psicológica para poder dar herramientas a familiares y afectados a llevar mejor el día a día. «Somos una piña». Agradecen mucho el papel de las profesionales que trabajan aquí: María José y Miriam.