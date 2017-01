Cáceres cuenta con medio centenar de refugiados de 17 nacionalidades

La semana que ahora se cierra llegaron a Cáceres dos refugiados procedentes de los campos griegos.Se trata de un matrimonio sirio de unos 30 años y es la primera pareja que llega a través del programa de programa europeo de reubicación y reasentamiento por el que España debe acoger a algo más de 17.000 personas antes de septiembre de 2017. Por ahora, la cifra supera levemente las 1.000. De la llegada de esta pareja informó el Ministerio del Interior en un comunicado, aunque es el Ministerio de Empleo el que se encarga de la recepción y el traslado de refugiados, a los que se distribuye por distintas ciudades de España en colaboración con oeneges y asociadiones.

La ciudad cuenta con varias personas sirias. La primera familia, que accedió a España a través de la ruta africana, por Melilla, llegó a Cáceres en el mes de marzo y continúan aquí. Se trata de una mujer con hijos que llevó a cabo una larga ruta de años.

La oenegé Accem es la organización que gestiona en la ciudad la llegada de distintos refugiados. No son inmigrantes empujados por la situación económica de sus países. La Convención de Refugiados de 1951 que es el mandato principal de Acnur explica que un refugiado es una persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país».

La sede cacereña de la oenege Accem lleva abierta algo más de un año. El hermetismo es máximo cuando uno pide información en en este punto, y remiten a sus oficinas centrales, que se encuentran en Madrid. Allí, su responsable de comunicación, Santiago Gómez Zorrilla aporta el dato de que actualmente dan servicio a 46 personas de 17 nacionalidades. Nueve refugiados proceden de Ucrania. La nómina de sirios según Accem es de cinco personas, aunque también hay cuatro de Palestina, área cercana y que también se ha visto afectada por esta guerra. La Junta de Extremadura eleva a 11 el número de personas procedentes de siria que han llegado desde enero de 2016, todos ellos, precisa, bajo la protección de la organización Accem.

Venezuela es un área de protección por su situación política, igual que Colombia, en pleno proceso de paz. En Cáceres hay cinco personas refugiadas colombianas y cinco venezolanas.

De Kazajistán hay tres personas refugiadas, y de Costa de Marfil, dos. Después, hay una batería de nacionalidades que cuentan con un solo ciudadano. Proceden de India, Nigeria, Camerún, Albania, Cuba, Georgia, Guinea Conakry, Pakistán, Bielorrusia y Marruecos. «Está muy repartido por que la necesidad de protección internacional es por desgracia común a personas procedentes de numerosos pueblos y contextos del mundo», explican desde Accem.

Pisos de acogida

La oenegé Accem cuenta con ocho pisos de seis plazas cada uno en los que residen estos refugiados, a los cuales durante un tiempo les garantizan alojamiento y manutención. Hay dos plazas no ocupadas.

En la llegada de refugiados a otro país también han de implicarse distintas entidades. Desde la consejería de Educación se informa de que continúan escolarizados en centros de la ciudad varios niños sirios. Uno de ellos es el Dulce Chacón, otro el Cervantes. Su directora, María Jesús Silva, explica que la adaptación de los dos niños que acuden a su centro es muy buena, y que desde el primer momento todo el alumnado, el profesorado y los padres y madres se esforzaron en arropar a este colectivo.

Aunque por ahora es la organización Accem la que gestiona la estancia de los refugiados en la ciudad, otras entidades también están implicadas en la atención a estos colectivos, como Cáritas. Su delegado de migraciones, Ángel Martín Chapinal, explica que cuando estas personas lo necesiten, podrán recibir las mismas ayudas que cualquier otra familia vulnerable.