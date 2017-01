Se busca una pareja que quiera casarse durante una representación teatral

Rodolfo García Añez (Madrid, 1964) pasaba todas las mañanas por delante de los jardines del Museo Pedrilla, en la Ronda de San Francisco, de camino a la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), donde trabaja como profesor. Siempre pensó que este rincón verde reunía todos los ingredientes para ser el escenario natural perfecto de 'Sueño de una noche de verano', la obra escrita por William Shakespeare a finales del siglo XVI. «Tiene el palacete, el bosque... No necesita ninguna escenografía más», apunta.

Este docente de Interpretación y Dramaturgia cumplirá el próximo mes de junio su particular sueño. Pondrá en escena la famosa comedia en el Pedrilla con los alumnos del último curso de la escuela. Se trata del montaje de fin de estudios con el que el centro despide cada verano a sus estudiantes graduados. Esta vez la obra, además, tendrá otra curiosidad añadida.

Rodolfo García busca a una pareja de novios que quiera celebrar su boda en el transcurso de esta representación. Está abierto a todas las posibilidades. La boda puede ser civil o religiosa. Heterosexual u homosexual. Eso sí, la invitación está dirigida a novios con ganas de vivir una experiencia diferente.

¿Por qué incluir un enlace en una obra de teatro? Cuenta Rodolfo que William Shakespeare escribió su 'Sueño de una noche de verano' por encargo. Dos nobles que iban a contraer matrimonio querían que en el transcurso de la celebración de su boda -«en esa época duraban tres días»- se representara un espectáculo de estas características con el que agasajar a sus invitados. Así fue como el autor inglés ideó la historia ficticia protagonizada por Teseo e Hipólita y la boda de ambos como telón de fondo de una trama de enredos, amor y fantasía.

Bien. Ahora, cinco siglos después, la ESAD no sólo quiere escenificar la obra de teatro, sino todo el contexto que la envolvió. De ahí que Rodolfo necesite una pareja de novios que contraigan matrimonio, que vendrían a ser aquellos nobles que contactaron con Shakespeare para que hiciera un texto a la medida de su boda. No quiere actores, sino novios de verdad.

«Es como si ellos nos contrataran a nosotros y nos dijeran: queremos una obra de teatro para nuestra boda. Es como si nos metiéramos en una máquina del tiempo y viajáramos al siglo XVI», ilustra el docente. «Queríamos contextualizar la obra. Si es una comedia escrita para una boda. ¿Por qué no hacer la boda?», insiste.

Sin límite de edad

García Añez no es muy exigente a la hora de buscar candidatos. Está abierto a todas las opciones. Se aceptan novios de casi todas las edades, desde los 20 hasta los 90. «Queremos novios de verdad, que se quieran casar. La forma depende de ellos: si son católicos, si no son católicos... La ceremonia podría oficiarla un concejal, un sacerdote... Eso ya lo hablaremos con la pareja», indica el docente. Los novios, como toda boda que se precie, podrán llevar a sus propios invitados. Y a ellos se sumará el público que asista a la representación. Aunque los espacios estarán diferenciados. Por un lado estará la ceremonia, por otro lado la obra de teatro y, además, habrá una zona para el público, que podrá contemplar una particular puesta en escena del clásico de Shakespeare.

«Va a ser una ceremonia normal, con todos los invitados, pero metida dentro de un espectáculo. El que vaya a ver la obra va a ver la boda», resume Rodolfo García.

Todavía no hay una fecha exacta para la representación, que formará parte del programa del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. No obstante, tratará de coincidir con el solsticio de verano -entre el 20 y el 22 de junio-, al ser la fecha en la que Shakespeare basó su historia. Además, este año también habrá luna nueva, apunta el profesor, tal y como el autor escribió en su obra. Habrá dos pases en dos días diferentes.

La función arrancará en torno a las nueve y media de la noche con la boda, que estará seguida de un catering y cuentacuentos. Y, más tarde, comenzará la obra de teatro, que los novios y sus invitados seguirán como espectadores.

Sin ropa de época

Los actores no llevarán ropa de época. Rodolfo quiere imprimir un guiño contemporáneo en el vestuario y cambiar las clases sociales de la obra original por tres tribus urbanas. Habrá punkys, pijos y presencia de la cultura manga. Los novios, dice, pueden asistir como quieran.

Las parejas interesadas en vivir esta noche de verano tan particular pueden ponerse en contacto con Rodolfo a través de su correo electrónico (rodoanez@gmail. com). «Que se animen si les apetece hacer una boda diferente, simpática y para recordar. Y, sobre todo, si se quieren divertir. Yo me casaría así. La boda es una de las ceremonias a nivel social que hay en la vida», zanja el profesor desde su despacho del centro cultural San Jorge, sede de la Escuela de Teatro.