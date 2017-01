Récord de turistas en Cáceres gracias a los rodajes

La alcaldesa dijo que había sido «un año de película» para Cáceres y la estadística del INE revela que el 'efecto cinematográfico' fue clave para salvar el año en el turismo. Suben por cuarto año consecutivo las visitas y dejan la cifra más alta de todo el recuento con más de 268.000 viajeros. Eso sí, la subida se ralentiza (343). Se nota especialmente un apunte que los expertos en la materia y los empresarios del sector no dejan de recordar, la estancia media. En noviembre y diciembre se llegó a los 2,15 días. Fueron los dos mejores meses de la serie histórica del INE para la ciudad.

LA ESTADÍSTICA 268.150 viajeros pasaron por los establecimientos hoteleros de Cáceres en 2016. Es la cifra más alta. El año anterior fueron 267.807. ESTANCIA MEDIA 2,15 es la cifra media de las pernoctaciones en noviembre y diciembre. Mejor dato histórico del INE. Viajeros totales 2016268.150 2015 267.807 2014250.583 2013237.169 2012223.071 2011233.053 2010215.490 2009206.975 Pernoctaciones 2016451.116 2015 419.976

«Tenemos más de 500 habitaciones vendidas con relación a la misma fecha del año anterior», revelaba ya en octubre Jorge Sánchez. El director del hotel Ágora, uno de los referentes de la ciudad, daba por hecho que tras haberse tocado techo con la crisis, en 2015 mejoraron los datos y 2016 fue el de la confirmación. «Hay que apostar por el turista extranjero», sostiene este profesional que tiene al cargo más de una veintena de trabajadores.

Esa es una asignatura pendiente. Una de ellas. Frente a los más de 42.000 visitantes de otros países de 2015, el pasado ejercicio no se llegó a los 40.000. Madrid continúa siendo el principal punto de origen de quienes vienen a la ciudad.

La estadística señala que desde 2012 Cáceres no deja de ganar visitantes. Pero esta vez la subida es mínima, al pasar de los 267.807 de 2015 a los 268.150 actuales. No obstante, el dato marca récord. También lo hace la estancia media en los dos últimos meses del año, noviembre y diciembre, por encima de los dos días. Hasta ahora el mejor registro en ese apartado eran los 1,95 días a los que se llegó en enero de 2008.

70.000 visitas más en crisis

En el balance se observa que la crisis no ha podido con la que se suele definir como la principal industria cacereña. Llama la atención que en el periodo económico más complicado que han sufrido los españoles en las últimas décadas Cáceres haya conseguido pasar de apenas 200.000 turistas a los actuales más de 268.000. Desde 2008 hasta hoy la subida es de 66.965, por encima del 33 por ciento. «Ha sido un año mejor que el anterior, pero no significa que haya sido espectacularmente bueno», resume Francisco Palacios, que regenta el restaurante Centro , en San Juan. Los turistas son los principales clientes. Entre ellos han estado en los últimos meses algunos de los actores de Juego de Tronos. A ellos y a los profesionales de La Catedral del Mar y, sobre todo, Still Star Crossed se les atribuye buena parte de esa 'fiesta' que supuso para Cáceres convertirse en plató. Elena Nevado llegó a reseñar en su balance de fin de año que la presencia de las series televisivas supuso ingresos directos de cinco millones de euros y otros dos millones más en alojamientos. «Los datos son buenos en 2016 porque mejoran los de 2015, que fue un año sobresaliente por el efecto de la capitalidad gastronómica», analizó ayer el portavoz municipal, Rafael Mateos.

Más pernoctaciones

Las pernoctaciones pasan en la estadística del INE de 451.000. Crecen en más de 31.000 de un año a otro, por encima del 7 por ciento. Más rotundo aún es el porcentaje de subida si se echa la vista atrás, por ejemplo tres años. En 2013, Cáceres tenía 357.000 pernoctaciones. El incremento se sitúa, de esta forma, cerca de las 100.000. Exactamente son 93.788 pernotaciones más (+26 por ciento).

Pese a ello, el aumento de viajeros rebaja los porcentajes con relación a ejercicios anteriores, cuando se había rebasado el seis por ciento. La estancia media pasa de 1,715 en 2015 a 1,719 en 2016.

«Hay que tener en cuenta el precio medio por habitación y fijarse en el papel del turismo internacional», sugiere Arturo González Calzada. En esa comparativa, la ciudad no sale especialmente bien parada, viene a decir este conocido empresario (Quinta de La Encarnación).

El crecimiento de viajeros se queda en esos menos de 400. Aunque subida al fin y al cabo, por cuarto ejercicio consecutivo, cabe pensar si la ciudad (2.389 plazas hoteleras) ha tocado techo. O si, como se reclama desde la oposición y algunos sectores, el modelo necesita un impulso.