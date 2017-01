De Acuario a la Casa Grande

Aviso a nostálgicos. Acuario regresa a Cánovas y los aparejadores vuelven a la Casa Grande. Sí. La conocida cafetería de la avenida de España, fundada en 1973, ha recuperado su denominación original e inicia una nueva etapa. Hoy reabre sus puertas tras unas obras de reforma y su rótulo ha rescatado el nombre por el que todos los cacereños conocen el local. Eso sí, ahora es 'Aquario', con q. La dueña del negocio, María Montaña Pérez Burgos, cuenta que este guiño a los orígenes está motivado por una razón afectiva. Atrás quedan ya los diez años durante los cuales la cafetería se llamó 'Manómetro', aunque para muchos nunca dejó de ser Acuario.

El cambio de nombre viene acompañado de una nueva estética. Adaptada a las tendencias actuales de interiorismo, la cafetería ha ganado luz, ha dado protagonismo a la madera y a la decoración vegetal. La carta de desayunos y comidas mantiene las propuestas más populares y ha incorporado platos novedosos.

Precisamente este local ha sido el elegido para organizar hoy, sábado, una comida sordociega. La iniciativa está promovida por Javier García Pajares, el primer estudiante erasmus sordociego, y Nuria Ruiz, bloguera de moda y empleada de la Once. Los comensales se sentarán a la mesa con tapones en los oídos y antifaz en los ojos. Los interesados en disfrutar de este particular almuerzo deben inscribirse llamando al teléfono 642 72 52 14 o escribiendo al correo electrónico taconesdedalmata@gmail.com. El precio por asistente es de 20 euros y el dinero recaudado se destinará a la Fundación Once y su línea de atención a personas con sordoceguera.

Mientras tanto, las primeras promociones de Aparejadores de la Escuela Politécnica celebrarán hoy un encuentro que contará con cerca de un centenar de participantes. La agenda viene cargada. La mañana arrancará en la Casa Grande, hoy sede del centro de artes visuales Helga de Alvear. Antes de que el arte contemporáneo recalara en este edificio de la calle Pizarro, fue la sede de la Politécnica hasta su traslado al campus universitario. Toca, por tanto, volver a los orígenes. Los aparejadores realizarán a las once de la mañana un recorrido por el Helga de Alvear. Una hora después, a las doce, pondrán rumbo a la Torre de Bujaco y a la cisterna de la iglesia de la Preciosa Sangre.

A la izquierda, Luisa Donaire expone en el Palacio de Camarena, a la derecha, Promoción de Aparejadores de los años ochenta. / A. Méndez/HOY

Tras las visitas culturales, llegará el turno de reponer fuerzas con un cóctel en Mastropiero. Se proyectará un vídeo elaborado con las fotos enviadas por los participantes de su época universitaria y se decidirá el lugar del próximo encuentro. Degustarán jamón ibérico, quesos de la tierra, tartar de salmón, guacamole y mango, y crujiente de langostino con mostaza dulce, entre otras propuestas. El fin de la fiesta será en Boogaloo, donde está prevista la actuación de Los intocables y SQS.

Hablando de música, el espacio Belle Artes acoge desde las doce del mediodía un taller que abordará la improvisación libre como forma de creación musical. Está organizado por Javier Entonado y va dirigido a músicos interesados en este género. A las ocho de la tarde habrá un concierto donde los participantes aplicarán todas las claves aprendidas en el taller.

Esta semana el fotógrafo Tete Alejandre ha recibido una buena noticia. Una de sus instantáneas ha resultado ganadora del primer premio de fotografía del certamen convocado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. La obra se titula 'El bostezo del mar' y está tomada en la región de Magallanes y la Antártica chilena. «El contraste producido por los tonos cálidos de la embarcación y los fríos del Pacífico sirven de marco a una escena cotidiana en la que un viejo lobo de mar dormita recordando hazañas de pescador por los Mares del Sur», explica el autor. El galardón está dotado con 2.500 euros. ¡Felicidades!

Otro nombre propio para destacar es el de José A. Secas, que ayer presentó el poemario titulado 'De mis entretelas' en la librería-café Psicopompo. La obra forma parte de la colección 'La bolsa', editada por Letras Cascabeleras. El acto contó con la intervención musical de Jaime Nar y Manolo G.V.

Hasta el Ateneo ha viajado esta semana el debate sobre el desarrollo urbano. La periodista Inma Díaz fue la encargada de conducir el miércoles una mesa redonda en la que intervinieron Rocío Clemente, Agustín Flores, Manuel Herrero y Miguel López. El encuentro se enmarca dentro del ciclo de actividades denominado 'La ciudad es para mí'. Ese mismo día se inauguró en el mismo edificio, que también es la sede del Colegio de Arquitectos, la exposición 'Microfotografías', de Luisa Donaire Rodríguez. Se puede ver hasta el 10 de febrero.

Por último, la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino-María Brey ha querido sumarse a la celebración del Día de la Paz con una bonita iniciativa. Se denomina 'Grullas para la paz'. El centro invita a elaborar en sus instalaciones pájaros de papel del 30 de enero al 5 de febrero como símbolo de paz duradera. Después, estas particulares grullas se enviarán al 'Peace Memorial Park', en Hiroshima.