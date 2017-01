Tranquilidad para los propietarios de pisos

La posibilidad de presentar la documentación a la Fiscalía se abordó ayer y se da casi por descartada. «Con lo que tenemos no hay material», sostienen Gobierno y oposición. «¿A la Fiscalía? ¿Para qué? Todo está prescrito», lamenta Ildefonso Calvo. El teniente alcalde Valentín Pacheco habla de «irregularidades administrativas en la tramitación, pero no delito». También tranquiliza a los propietarios de pisos en esos terrenos. «Los adquirieron de buena fe y no pueden verse perjudicados».