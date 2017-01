El exsecretario no hizo informe de la permuta al no plantearlo Intervención

El que fuera secretario general del Ayuntamiento durante las tres últimas décadas, Manuel Aunión, declaró ayer durante casi una hora en la comisión especial de Expropiaciones. Gobierno local, partidos políticos y técnicos desgranan un expediente de permuta aprobado en pleno el 12 de julio de 2001.

Mediante un convenio urbanístico entre el Consistorio y la empresa Promociones, Obras y Estudios Inmobiliarios (Promeinsa) se intercambiaron terrenos de la mercantil en el Parque del Príncipe, valorados en 14,9 millones, por otros de titularidad municipal en el Rodeo, polígono San Antonio y el Perú cuya estimación se cifró en 15,2 millones. La operación salió adelante sin contar con los informes de Secretaría e Intervención y sería nula de pleno derecho, según el actual secretario del Ayuntamiento.

En las parcelas recibidas por la empresa se podían construir viviendas, según el precio de mercado que tenía entonces el metro cuadrado, por un valor global de más de 100 millones de euros, aunque hay algunas todavía sin edificar.

Andrés Nevado Exconcejal del PP José Luis Hernández Exarquitecto municipal Javier Pizarro Exconcejal PSOE

Aunión informó tranquilo y sin dudas en su comparecencia ante la comisión, según los asistentes, y señaló que los informes que ahora se le reclaman no eran necesarios. Justificó que para emitir su informe debían darse tres circunstancias: que lo hubiera pedido el alcalde, que lo hubiera solicitado un tercio de la Corporación o que fuera necesario por disposición legal. Y para ello la operación debía superar el 20 por ciento de los recursos presupuestarios del ayuntamiento. «Mantiene que en aquel momento se hablaba de unidades de aprovechamiento y no existía valoración económica. No había ningún informe de Intervención que determinara que se superaba ese 20 por ciento. En consecuencia, no tenía obligación de hacer el informe», aseguró tras la comisión el presidente de la comisión y concejal de Urbanismo, Valentín Pacheco. El exsecretario no hizo declaraciones.

En el año 2000 el presupuesto municipal era de 46,8 millones, y por tanto la operación de permuta rebasaba con creces el 20 por ciento. Hay que recordar que el interventor de entonces ha fallecido.

Valentín Pacheco incide en otro detalle apuntado por Aunión. Su informe, en tal caso, debía haber aludido a cómo se tenían que adoptar los acuerdos. Y no existen dudas, a juicio del concejal del PP, porque «todos fueron por mayoría o incluso unanimidad». Sobre la ausencia de un otorgamiento de escritura pública, como acordó el pleno sobre el convenio, estima que no sería una irregularidad. El secretario detalló que la inscripción se hizo por certificación administrativa.

No convenció, en cambio, la justificación del exsecretario de acudir a un arbitraje externo (que resultó más gravoso para las arcas municipales) en lugar de considerar la valoración de los técnicos locales. No se aclaran los motivos por los que se acudió a la gerencia de Urbanismo de Madrid. «La verdad es que no lo sabemos. Aunión dice que en esa época se hablaba mucho de las gerencias de Urbanismo. Madrid marcaba el camino», concluye Valentín Pacheco.

El exsecretario dijo a HOY el pasado día 3 que fue él quién recomendó al entonces alcalde José María Saponi ir a la gerencia con ese arbitraje. «Tenemos serias dudas sobre este proceso. La comparecencia del exsecretario no aclara nada», sostiene el concejal socialista Andrés Licerán.

La comisión tendrá segunda parte. Serán llamados el exconcejal de Urbanismo del PP, Andrés Nevado, y los entonces concejales de IU y PSOE, Manuel Cruz y Javier Pizarro, respectivamente. Los socialistas votaron en contra de esta operación.

También se citará el antiguo jefe del servicio de Edificación, José Luis Hernández. Llama la atención el baile de cifras que aparece en un doble documento fechado el 5 de junio de 2001 en el registro y que lleva la firma de Hernández: en uno valora los terrenos municipales en 17 millones y en otro los rebaja a 15,2.

«Alguien debe explicar por qué de los 29.000 metros que cifran los técnicos municipales se pasa a los más de 57.000 finales», afirma Cayetano Polo, portavoz de Ciudadanos.

«Son más de ocho millones de coste», denuncia Ildefonso Calvo (CáceresTú). Cree que «se minusvaloró el terreno que entregaba el Ayuntamiento y se sobrevaloró el que recibía a cambio».

Hombre fuerte del Gobierno de José María Saponi. Era concejal de Urbanismo y teniente de alcalde.

Hizo valoraciones de los terrenos que se permutaron. Ya se encuentra jubilado.

Citado como edil del PSOE en Urbanismo. Los socialistas votaron en contra de la operación.