Recogen firmas de apoyo a la subdelegada del Gobierno

Trabajadores de la Subdelegación del Gobierno de Cáceres han iniciado una campaña de recogida de firmas en apoyo de la gestión realizada por Jerónima Sayagués, que en la próximas horas será relevada como subdelegada, tal y como se ha informado.

La propia Sayagués, preguntada ayer sobre su cese durante un acto de la Fundación Valhondo, aseguró que «llegará el momento de hablar de ese tema», pero no quiso profundizar de momento en las razones que han podido influir en su sustitución.

«He estado unos añitos, cinco años. Ha sido maravilloso, un tiempo muy bonito, y he tenido el gran honor de conocer a gente maravillosa. Me voy muy satisfecha», aseguró a modo de breve balance de su gestión. Sobre la fecha concreta del relevo al frente de la Subdelegación, indicó que no sabía qué día se producirá, pero precisó que será durante esta semana.

Los trabajadores de la Subdelegación destacan su «calidad humana y su profesionalidad»

Sayagués es ginecóloga de profesión con plaza en el hospital de Navalmoral de la Mata, aunque durante las últimas décadas ha venido ejerciendo tareas directivas en el ámbito sanitario en Plasencia, Cáceres y Salamanca, antes de ser nombrada por José Antonio Monago consejera de Salud. Después de medio año en el cargo, fue nombrada subdelegada en Cáceres. Ayer dijo que aún no tiene pensado si se reincorporará a la profesión médica.

Como se ha informado, José Carlos Bote, funcionario de la Diputación de Cáceres, es el nombre que más suena como futuro subdelegado. Se le considera una persona próxima a Laureano León, presidente del PP cacereño, quien le nombró coordinador técnico general cuando ocupó la presidencia de la institución provincial durante la pasada legislatura.

Por su parte, los trabajadores de la Subdelegación acompañan sus firmas de apoyo a Sayagués con un escrito en el que subrayan «su calidad humana, su eficacia y su profesionalidad», que han hecho posible que «estos cinco años hayan sido un remanso de paz social y laboral».

Los empleados también destacan su «constante preocupación por que todos los trabajadores nos sintiéramos reconocidos en nuestro puesto, dándonos todas las facilidades posibles y procurando siempre humanizar la administración, algo que tanta falta hace».

En su escrito, los trabajadores de la Subdelegación del Gobierno recuerdan que «es la primera vez» que llevan a cabo una iniciativa de este tipo, «pero creemos que es de justicia hacerlo».