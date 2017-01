Los trabajadores cacereños son los terceros con bajas más duraderas

Bajas por todo lo alto. Los trabajadores cacereños son los terceros en España a los que más les dura la ausencia de su puesto laboral cuando caen enfermos. Esa incapacidad temporal se prolonga muy por encima de la media nacional, hasta el punto de que es un 75 por ciento superior. Mientras que el promedio supera los 38 días, en Cáceres se alarga por encima de los 67. Solo otras dos provincias están por delante de la cacereña en esta estadística: León, con 68 días y Lugo con más de 69. Los datos corresponden al acumulado de los diez primeros meses del último año, según constata el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

LOS DATOS 75% más largas que la media nacional (38,66 días) son las bajas de los trabajadores de Cáceres (67,61). Las bajas más largas ProvinciaDías 1. Lugo69,84 2. León 68,26 3. CÁCERES67,61 4. Ciudad Real65,95 5. Pontevedra63,71 6. Badajoz 62,9 Las bajas más cortas ProvinciaDías 1. Navarra25,31 2. Guadalajara25,94 3. Barcelona26,55 4. Álava32,4 5. Tarragona32,45 5. Guipúzcoa27,29 Incidencia media mensual por cada mil trabajadores Provincia 1. CÁCERES10,56 2. Jaén11,27 3. Zamora 11,56

Las bajas laborales más altas, por tanto, rondan por Cáceres, donde crece el número de jornadas que los profesionales se ausentan del trabajo. En los últimos años, con la crisis económica de fondo, la tendencia no era tan evidente.

En el caso de Cáceres, lo que corrobora la Seguridad Social es que más que muchas bajas lo que se produce es una extensión en el tiempo de ellas. Mientras que la patronal pone la lupa en el sistema de control, para los sindicatos se trata de una consecuencia más de la precariedad y las deficiencias que exhibe el sistema. Hay trabajadores, se apunta, que se resisten a solicitar la baja, pese a que su estado físico lo requiera, hasta que no pueden más. Eso hace que luego el alejamiento del puesto de trabajo sea mucho mayor de lo esperado. Ese es el planteamiento de Antonio Pino, secretario de organización y desarrollo de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras. «Hay casos sangrantes y llegan hasta nuestra mesa a diario. Trabajadores con una determinada dolencia, pero a los que no se les reconoce esa patología como actividad profesional».

Antonio Pino Construcción y Servicios CCOO «Las bajas son largas porque el trabajador llega al límite antes de pedirla»

Pone un ejemplo en primera persona. El de una limpiadora de edificios y locales que como consecuencia de la carga de peso acaba con una baja de larga duración. Sin embargo, el paso previo por la revisión correspondiente solo señaló que se trataba de un simple dolor lumbar.

Sin autónomos

En Cáceres la incapacidad temporal media analizada se acerca ya a los 68 días. Alude a contingencias comunes y no incluye a los autónomos. Previsiblemente, estos rebajarían la estadística, aunque también lo harían a escala nacional. Mientras que Lugo, León, Cáceres, Ciudad Real y Pontevedra se sitúan al frente de esa hipotética clasificación en la que los trabajadores cuentan con bajas más extensas, Navarra, Guadalajara y Barcelona lideran el otro grupo. El de aquellas provincias en las que la media de las bajas se reduce. Las tres citadas están por debajo de 27 días, es decir, 40 días menos. La diferencia es del 150 por ciento con relación a Cáceres.

El claro peso que tiene en el mapa laboral el sector público también forma parte del análisis. De hecho, desde la Federación Empresarial Cacereña (FEC) no se duda en reconocer ese factor como uno de los que contribuye a justificar que una persona esté más tiempo ausente de su trabajo por esas contingencias comunes.

En este sentido, Juan Carlos Expósito, delegado sindical y funcionario de la Junta de Extremadura, introduce una puntualización: «No creo que un mayor número de empleados públicos implique más bajas o bajas más largas. La decisión no la toma el trabajador, es del médico. No vale eso de decir 'me cojo la baja'», resalta.

«La gente no quiere bajas. A veces una baja equivale al despido. Cuando el trabajador se ausenta es porque ya no puede más. Aguanta con una gripe durante días y acaba varias semanas de baja por una neumonía», detalla Antonio Pino. Mientras que las bajas se alargan, según la estadística, curiosamente la incidencia es solo de cada 10 trabajadores por cada 1.000 en Cáceres. El promedio nacional en ese apartado es de 21 y provincias como Navarra se acercan a 40.