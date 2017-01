«El donante es un héroe porque cada uno de ellos salva tres vidas»

La hermandad de Cáceres se creó en 1973, pero mucho antes, desde la década de los 60, Jesús Domínguez ya andaba por los pueblos de la provincia en busca de sangre con un equipo formado por médicos y enfermeros voluntarios. Después, labor continúa con la hermandad ya constituida. «En algunos pueblos decían 'ya viene el tío de la sangre' y en otros nos confundían con los turroneros», recuerda este empresario cacereño de 73 años, vinculado desde siempre al voluntariado social, nacido en Tornavacas pero afincado en la capital cacereña desde niño. Es presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres desde 2008 y también está al frente de la federación regional de estas entidades desde hace seis años. Esta semana, la falta de personal en la unidad de extracciones del Hospital San Pedro de Alcántara ha generado algunas quejas entre los donantes por la tardanza en l a atención a las personas que han acudido al llamamiento hecho por el Banco de Sangre de Extremadura debido a necesidades puntuales, sobre todo de los grupos 0 positivo y 0 negativo. La época navideña, poco propicia para las donaciones, y la incidencia de la gripe motivó ese llamamiento especial.

DATOS uDonantes en la hermandad de Cáceres. Unos 20.000, repartidos entre Cáceres capital y otras 35 localidades. En 2015 donaron 3.993 personas. uDonantes en la región. Unos 70.000 en la región, donde hay 8 hermandades: Cáceres, Badajoz, Mérida, Llerena, Don Benito-Villanueva, Coria, Navalmoral de la Mata y Plasencia. Donaciones. En 2015 se registraron 6.080 donaciones en el área de la hermandad cacereña, de las que 958 se hicieron en el Hospital San Pedro de Alcántara y el resto en las 92 colectas realizadas. Cada extracción hace 450 centímetros cúbicos de sangre. Suman, pues unos 3.000 litros. En 2014 fueron 6.258 donaciones; en 2013, 6.369 y en 2012, 6.853. En la región fueron 49.581, es decir unos 20.000 litros.

Debido a las quejas, recogidas por este periódico el miércoles, día 18, el Hospital San Pedro de Alcántara ha decidido ampliar en una hora el tiempo de extracciones en su banco de sangre, donde ya se puede donar de lunes a viernes, de 11 a 15 horas, y además en días especiales, cuando haya llamamientos por necesidades puntuales, se pondrá otro enfermero más y no habrá solo uno, como habitualmente. Jesús Domínguez, como presidente de la hermandad, respaldó esas quejas porque considera que a un donante hay que darle todas las facilidades del mundo e incluso ponerle hasta una alfombra: «El donante es un héroe porque cada uno de ellos salva tres vidas. Hay que tratarle con cariño y habría que poner una alfombra a las personas que van al hospital a donar su sangre».

Incidencia

Domínguez considera superada esa incidencia y señala que el gerente del hospital «se ha portado siempre muy bien con nosotros». Cree que la unidad está debidamente atendida porque los llamamientos especiales son muy puntuales. De hecho sólo ha habidos dos en los últimos años: el pasado octubre, por la avería en una nevera en la que se almacena la sangre, y el de hace unos días. En los próximos meses, la hermandad organizará extracciones por la tarde fuera del Hospital San Pedro de Alcántara.

Jesús Domínguez preside también la federación de hermandades de la región, compuesta por ocho entidades. ¿Están cubiertas las necesidades en Extremadura?. «Tenemos cubiertas las necesidades -afirma- y somos los primeros de España en donaciones por habitante. Somos los números uno y por ello nos han dado la enhorabuena por ser tan generosos. Los extremeños estaremos a la cola en renta per cápita, pero en generosidad y amor podemos presumir de que somos los primeros. En la región, han sido 20.000 litros de sangre recogidos en 2015. A veces hemos tenido que mandar sangre a otras regiones, como a Madrid».

Preguntado por los pueblos y ciudades más generosos dentro de la región extremeña, afirma que cuanto más grande es una localidad más sangre se consigue y cita el ejemplo de Almendralejo, «donde están muy mentalizado los ciudadanos». También señala que esta misma concienciación especial puede encontrarse en localidades pequeñas, como en la de Tornavacas, que es un su pueblo natal.

Sobre los retos de futuro para las hermandades, como entidades encargadas de promover y mentalizar a la población sobre la necesidad de donar, señala que hay que mantenerse y no bajar nunca la guardia: «debemos mantenernos y no dejarnos porque si se abandona una finca, al final no da frutos. Pues lo mismo pasa con una hermandad, que si no la cuidas, no generará nuevos donantes. Y es que no hay que olvidar que todos lo días se abren los quirófanos y tenemos que estar atentos los 365 días del año». De hecho, señala que la sangre se estropea si no se utiliza para las transfusiones. Tiene una duración de cinco días. «Tenemos que estar continuamente pendientes del consumo y de los donantes. Es algo muy delicado y no podemos dormirnos».

En este sentido hace un llamamiento especial a los jóvenes: «el árbol hay que sembrarlo y cuidarlo desde chiquitito para que dé frutos», afirma y repite una de sus frases emblemáticas: «la sangre tiene que estar esperando al enfermo, nunca el enfermo la sangre».