Americanos lejos de Trump

Sarah Adams, Hannah Rodgers y Ali de la Peña disfrutan del tamaño y la calma de Cáceres. «Nunca había vivido en un sitio en el que pudiera ir a todas partes andando sin coger un autobús», explica Sarah, la más habladora de las tres, que proviene de Los Ángeles, en California, una ciudad de cerca de 18 millones de habitantes en la zona metropolitana. Cosmopolita y cinematográfica, es considerada una de las áreas más progresistas del país. También les resulta pequeña y casera Cáceres a Hannah y Ali, que proceden de Raleigh, la capital de Carolina del Norte, que cuenta con casi medio millón de habitantes.

Estas tres jóvenes de 23 años llevan desde el inicio de curso en Cáceres, como profesoras en distintos centros educativos, La Asunción y el Paideuterion. Hannah también da clase en Torrejoncillo.

El pasado viernes, en la cafetería Charlotte de Cáceres estas tres chicas hacían para este periódico su particular lectura de la situación política estadounidense. Esa misma tarde, a las 12 de la mañana hora local (18 horas españolas) tomaba posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. No les hace especialmente felices el nuevo rumbo que va a tomar la política de su país, al que regresarán cuando finalice el curso escolar. Las tres contemplan con considerable preocupación la inauguración de este nuevo tiempo. «Estoy preocupada por lo que pueda pasar a distintos grupos de personas: las mujeres, los homosexuales, los inmigrantes», apunta Sarah. «Creo que se va a producir una pérdida de derechos en general». A Sarah también le preocupan las relaciones internacionales que pueda establecer en la era Trump, que «puede cometer muchos errores, porque su propuesta es que los americanos van primero». El miedo fundamental de esta joven es que Estados Unidos se vuelva un país racista. «Muy racista», apuntan las tres casi a una.

«La mayoría de los que votaron a Trump fueron personas con menos educación, nuestro país puede volverse racista»

«A los españoles les interesa mucho lo que pasa en nuestro país, hemos hablado mucho del tema»

Esta joven votó a la demócrata Hillary Clinton convencida de que podía ser la mejor opción para continuar con la política de Obama y sus mejoras. Pero «pesaron las historias de corrupción en la mente de la gente, y la mayoría de los que votaron a Trump fueron ciudadanos con menos educación». El sistema electoral americano también hizo que Trump, aún con menos votos, se aupara al poder, «por el peso de algunos estados».

Sarah considera que «mucha de la gente que votó por Trump lo hizo movida por el afán de que las cosas cambien, con la promesa de que les va a ofrecer un trabajo».

Hannah Rodgers considera que mucha gente ha votado a Donald Trump por sus promesas de «arreglar la economía, pero no tiene ninguna propuesta y al final los ricos serán más ricos y los pobres más pobres».

'Obamacare'

La idea del cambio, explican estas jóvenes, ha hecho a mucha gente entregar su voto a Trump. ¿Pero qué cambios respecto a la política de Obama reclama el pueblo americano? «La gente joven no ve grandes problemas respecto a la gestión de Obama», señala Sarah. El 'Obamacare', la reforma sanitaria firmada en 2010 con la que se extendía la cobertura es otro asunto que ha generado polémica. «En Estados Unidos hay mucha gente que piensa que hay que trabajar duro, ganar tu dinero y que nadie más te ayude», apunta esta joven. La idea de pagar más impuestos es algo que no gusta a una sociedad que lanza el mensaje de que todo hombre puede hacerse a sí mismo.

A pesar de que estas tres jóvenes no han votado por Trump, sí que conocen a mucha gente de su edad que lo han hecho. El descontento y las soluciones populistas han sido un enganche para muchas personas.

«Y muchos les han votado porque también lo han hecho sus padres», señala Ali de la Peña, hija de cubano arraigado en Estados Unidos. Las relaciones con Cuba, muerto Fidel Castro, también es algo que está por ver.

Han podido palpar el interés de los españoles por la política estadounidense. «Mucha gente me ha preguntado si yo había votado por Trump, y al decirles que no, me respondían, estupendo», explica Sarah, a sabiendas de que su país es, irremediablemente, el centro del mundo.

Ambas bromean con la posibilidad de no volver a América hasta que Trump salga por la puerta de la Casa Blanca, dentro de cuatro años. Hannah sabe que su destino más inmediato es Washington D. C., donde le espera la Universidad.