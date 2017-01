El programa 'El ejercicio te cuida' cesa su actividad mientras sus trabajadores siguen contratados

«Me gusta venir porque me va bien para la circulación y porque soy diabética, y el médico me ha dicho que no lo deje», explicaba ayer, ajena al frío, María Pilar Alonso, de 67 años. Ella formó parte, junto con un centenar de personas, de la marcha que se llevó a cabo desde el Parque del Príncipe hasta el Ayuntamiento para demandar a la Junta que se mantenga el servicio 'El ejercicio te cuida', que se lleva a cabo desde hace 10 años a escala regional, en 119 municipios y con entre 4.000 y 4.500 usuarios repartidos en 28 zonas.

Desde el pasado mes de enero este programa, consistente en realizar ejercicios con personas mayores en parques y residencias, permanece paralizado. El motivo, tal y como explica uno de los 29 técnicos empleados en toda Extremadura, es el traspaso del servicio de la Junta (a través de la fundación Jóvenes y Deporte) a las Mancomunidades y los Ayuntamientos. Miguel Hernández indica que el principal cambio supone que las contrataciones las llevarían a cabo las Mancomunidades y localidades a través de una subvención de la Junta. Todos los trabajadores tendrían que volver a concursar para obtener las plazas de cada una de las zonas.

El asunto más controvertido es que desde el uno de enero está paralizado totalmente, mientras que los trabajadores siguen contratados con un permiso retribuido «y cobrando dinero público para no hacer nada», tal y como explica el propio Hernández, que indica que ya se ha pedido que hasta que se aplique el nuevo modelo se continúe con la actividad. Los días siguientes a la paralización de esta iniciativa acudieron a Mérida para hacer tareas administrativas e informes, pero luego les comunicaron su situación de baja remunerada y poco después les anunciaron el proceso de despido selectivo. Los 29 trabajadores que forman parte de la Fundación Jóvenes y Deporte han pasado por distintas empresas en esta década de trabajo, siendo subrogados cuando cambiaban las administraciones. El programa contó el año pasado con 500.000 euros de financiación.

300 mayores en Cáceres se benefician de esta iniciativa de ejercicio en espacios públicos

Funcionamiento

En Cáceres, los mayores recibían una sesión de deporte en días alternos en el Parque del Príncipe y el Parque del Rodeo. El programa también contemplaba grupos especiales para centros de día y residencias, como la Cervantes, por donde también pasó la marcha. Los mayores que acudían a esta actividad, y que eran unos 300, lo hacían por prescripción médica, ya que el ejercicio proporciona innumerables beneficios también a edades avanzadas.

La alcaldesa, Elena Nevado, que recibió a los usuarios y trabajadores pidió que «no nos quiten el programa» y mostró el respaldo por parte del consistorio, a la vez que ha reiterado el apoyo y la financiación del Instituto Municipal de Deportes, dentro de sus competencias, como en estos últimos 10 años

Según la Junta, la Fundación y la Dirección General de Deporte se encuentran negociando. La intención de la consejería de Educación y Empleo es «ampliar este programa, dando la posibilidad de que lo desarrollen al menos 39 técnicos, 10 más que los profesionales que lo han desarrollado hasta ahora». También se espera que se aumente el número de usuarios y pase a superar los 11.300, tras la nueva planificación del programa que, se estima, pueda llegar a 220 localidades de la región.

Para ello, la Dirección General de Deportes pondrá en marcha una fórmula similar a la que se utiliza con el programa de Dinamización Deportiva, «que tantos éxitos ha cosechado durante sus casi 20 años de andadura».