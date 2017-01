La flota de la Policía Local se contrató sin motos eléctricas como exigía el pliego

Fueron largamente anunciadas, se presentaron como una de las grandes novedades de la flamante flota de vehículos de la Policía Local, pero no llegaron. Se trata de las dos motos eléctricas con las que por primera vez en su historia patrullarían los agentes cacereños. El Ayuntamiento pretendía utilizarlas en el recinto intramuros o las zonas verdes al ser menos contaminantes. Sin embargo, dos meses después de la presentación de los vehículos se reconoce que las motos no han llegado por un error en su contratación.

El concejal de Seguridad, Rafael Mateos, informó ayer en la comisión de Régimen Interior de ello. La propuesta de la empresa ganadora -la única que se presentó al concurso- incluyó en su oferta las motos, pero no eran eléctricas sino de gasolina. «Algo que se ha detectado tras la entrega del material y la firma del contrato», informó el equipo de gobierno. No obstante, la versión que se había venido dando hasta ahora era que con el precio fijado en la licitación, la calidad de las motos que podían llegar sería limitada. El pasado mes de diciembre incluso se apuntó que las motos podrían estar en un plazo de unos 15 días. El sindicato CSIF advirtió de que no había «ninguna previsión de entrega», tal y como ha sucedido. Además, el Ayuntamiento quiere abrir un expediente informativo para saber los motivos por los que la adjudicación contaba con los informes técnicos favorables pese a que la empresa no cumplió los requisitos del pliego. Desde el Ayuntamiento se anunció ayer otra remesa de 20.000 euros para armamento y la adquisición de un furgón de atestados.