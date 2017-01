La tardanza en las extracciones de sangre origina quejas de donantes

De qué sirve hacer un llamamiento de urgencia ante necesidades puntuales si después las unidades de extracción no cuentan con personal suficiente para atender a las personas que acuden a los hospitales a donar sangre con la debida celeridad. Es lo que ha ocurrido en varios centros de la región, entre ellos el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde se han generado quejas por la tardanza en las extracciones debido a que sólo dispone de una enfermera. La Hermandad de Donantes de Cáceres reconoce el problema y considera que en días de campañas especiales debería haber al menos dos enfermeros.

El período navideño no es propicio para las donaciones y, además, la gripe hace que una persona no pueda dar sangre. Así, la pasada semana, el Banco de Sangre de la región hizo un llamamiento por las necesidades detectadas, sobre todo de los grupos 0 positivo y 0 negativo. En Cáceres capital, una de las personas que atendió al llamamiento fue Eduardo Mancha González, quien ya ha donado sangre otras veces, aunque no se había encontrado con las carencias actuales en la unidad de extracciones. El afectado relata su experiencia, vivida este lunes, día 16 de enero, una jornada en la que se encontraba de libranza y decidió donar. «En Cáceres capital solamente hay un centro para la donación, en el Hospital San Pedro de Alcántara, y con un horario de extracciones que es de lunes a viernes de 11 a 14 horas. No se puede donar sangre ni por las tardes (como en los pueblos), ni por la mañana antes de las 11. Yo fui a las 9:15 horas y tuve que volver más tarde».

«Cuando regresé a las 11:05 -continúa Eduardo Mancha- me encontré con una cola, en la que había delante de mí más de diez personas. Yo esperé todo el tiempo, pero desgraciadamente muchas personas no pudieron esperar y se fueron sin donar para volver ¿o no? otro día. Yo conseguí donar sangre y salir del hospital a las 12:50 horas. En otras ocasiones he salido pensando que había realizado una buena acción ayudando a los demás; hoy solamente pensaba en todas las personas que se han ido sin donar y a los múltiples impedimentos que hay para realizarlo de una forma más rápida. He escuchado mucho esta mañana la palabra 'recortes', pero yo también quiero añadir 'falta de organización'. En conclusión: se necesita sangre, pero solo de 11 a 14 y de uno en uno...»

Jesús Domínguez Presidente de los donantes «Es lamentable que a quienes quieren salvar vidas se les ponga pegas»

Añade que las instalaciones para las extracciones en el San Pedro de Alcántara «se limitan a una consulta con una enfermera y dos camillas, y de estas dos camillas por una no se podía extraer sangre porque de las dos básculas, sólo funcionaba una».

Hermandad de Donantes

El presidentes de la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres, Jesús Domínguez, afirma que, en efecto, el San Pedro de Alcántara ha recortado recientemente una hora el tiempo de extracciones, que antes era de 10 a 14 horas y ahora es a partir de las 11. Además, Domínguez afirma que durante los días de llamamientos especiales, como el actual, no se puede dejar la unidad con un solo enfermero sino que debe contar con al menos dos. «Es lamentable que a quienes quieren salvar vidas se les ponga pegas», afirma y señala que el donante que expone esta queja tiene toda la razón: «le apoyamos incondicionalmente y le pedimos disculpas». Domínguez recuerda que su hermandad había pedido permiso para hacer un llamamiento en la vía pública mediante megafonía para pedir sangre, pero desistió de ello ante la falta de personal en la unidad de extracciones.

Por su parte, El Banco de Sangre de Extremadura admite que le han llegado quejas y pide disculpas a los donantes por la tardanza: «somos conscientes de que no siempre puede atenderse al donante como éste merece. En estos días ha acudido a los hospitales mucha gente a donar y muchos han tenido que esperar, lo que ha hecho que nos llegaran algunas quejas a este respecto, por lo que pedimos disculpas a quienes han padecido la espera y reiterar nuestro agradecimiento a la solidaridad de los ciudadanos extremeños».