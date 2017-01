El Ayuntamiento ultima la revisión de la tasa de terrazas con cinco zonas

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa el borrador con los cambios en la normativa que regula la tasa que se aplica a las terrazas. Esa regulación data de los años 80 y choca con la realidad actual. Tanto el equipo de Gobierno como la oposición asumen la necesidad de actualizarla. Ese punto de vista es compartido por los empresarios del sector. Sin embargo, muchos de ellos temen que les afecte negativamente, en especial los de la zona de San Juan y la Plaza Mayor, cuyas tarifas actuales son las terceras más baratas de Cáceres. Aunque no se han dado a conocer los detalles, la idea del equipo de Gobierno es llevar ya esa remodelación a la próxima comisión de Economía, con vistas a su aprobación y posterior debate en pleno. La revisión pasaría por una rebaja media de lo que actualmente pagan las 237 terrazas solicitadas y una división del mapa de la capital cacereña en cinco franjas, a partir del centro, si no hay cambios.

En la actualidad, la división fiscal de los veladores incluye cuatro zonas perfectamente diferenciadas. La primera da cabida a cinco vías. Instalar en cualquiera de ellas una terraza sale por unos 213 euros al año por mesa. Aparecen Avenida de España, Virgen de la Montaña, Virgen de Guadalupe, Plaza de América y Avenida de Alemania.

Hace un año se abordó una ampliación de la misma para dar cabida a San Pedro de Alcántara. La razón era sencilla. En esa calle antes de la reforma no había posibilidad de poner terraza. Al concluirse la obra, los bares se adaptaron a los nuevos tiempos y exploraron con éxito la nueva vía de negocio. Cuando una calle no figura en ese callejero específico a efectos de veladores va directamente a la zona 4. Es la más barata, apenas 41 euros por mesa. Los afectados pusieron el grito en el cielo. Aquel trasvase de la zona 4 a la 1 les supondría tener que despedir personal, advirtieron. El incremento era inasumible, decían: más de un 400 por ciento. Finalmente, la oposición tumbó las intenciones del Gobierno en el pleno.

David Magdaleno Más que tapas Eduardo Álvarez Gran Café César Martín Clemente As. de hosteleros Francisco Palacios Centro «Cáceres se debe igualar a otras ciudades y bajar la tasa» «La terraza de la zona 4 cuesta el doble que la más cara de Badajoz» «Se necesita una revisión y se debe contar con el sector»» «La zona 1 sobra. Se paga una auténtica barbaridad por tener terraza»

Todo apunta a que con la futura regulación San Pedro de Alcántará estará en la zona principal. Se considera lo lógico, aunque los hosteleros esperan que ello no signifique tener que pagar más necesariamente. «Nos parece bien que se revise, pero el compromiso es consultarnos a nosotros. No tenemos que pagar más. La 4 es la zona menos cara, pero paga el doble que la más cara de Badajoz. Allí son 23 euros por mesa (metro cuadrado) y aquí unos 40», señala Eduardo Álvarez, responsable del Gran Café. Sugiere que lo ideal sería «la unificación de zonas» y un abaratamiento general. «Si se van a rebajar las tarifas lo apoyamos. Hay hosteleros que no montan terraza porque no pueden», añade. El sistema de tasas actual lleva a que Cánovas pague casi el doble que en la Plaza. La cuota parte de un precio inicial: 698 euros en la zona 1; 423 en la 2; 385 en la tres y 134 en la 4. Sobre la misma se aplica un elemento corrector, un parámetro de aprovechamiento del 0,0017 por el que se multiplica. La cantidad baja y se vuelve a multiplicar por los días de ocupación (180)... Se multiplica otra vez por el número de metros cuadrados de ocupación y se añade otro parámetro fijo. El resultado de la fórmula son esos 213 euros por mesa en la zona más valiosa. O 129 euros en la zona 2 (Ruta de la Plata, Castellanos, Cabezarrubia... 16 puntos en total).

Si se ejecuta la ampliación a cinco zonas, finalmente, no se repetirá el caso de San Pedro de Alcántara. Ninguna vía quedará fuera. El Gobierno busca consenso y ha hablado con la oposición. Ha descartado la opción de aplicar en el pago el valor catastral de cada calle, pero se llegó barajar y también se explicó a algún grupo.

C's cree que la normativa en vigor no da respuesta a la demanda de los empresarios. El PSOE reclama la rebaja de las tasas. Las considera caras. Esa versión la trasladan algunos afectados, sobre todo de la zona 1. «Se necesita esa revisión. Está desfasada la ordenanza, pero se debe contar con el sector», relata el presidente de la Asociación de Hosteleros, César Martín Clemente. «Cáceres se debe equiparar a otras ciudades. Sale más caro montar una terraza aquí que en Madrid», dice David Magdaleno, de Más que tapas. Para Francisco Palacios (Centro, Pintores 33), «la zona 1 sobra. Se paga una barbaridad». El debate se retoma un año después. Habrá que ver sin con el consenso necesario.