Una factura que echa humo

El martes 22 de noviembre Elena Nevado compareció ante los periodistas con las cuentas de 2017 bajo el brazo. Sacó su mejor sonrisa la alcaldesa junto a su concejala de Economía, María Guardiola, para hablar de inversiones. Sin embargo, hubo un momento de esa comparecencia en el que le cambió la cara. Fue cuando le preguntaron por la subida que aparece en los presupuestos para pagar al Sepei.

La regidora utilizó una palabra dura para resumir la situación. «Cacicadas como ésta no las vamos a

permitir», criticó. Habló de ir a los tribunales e incluso amagó con romper el convenio con la Diputación. El desencuentro entre ambas instituciones viene de lejos.

Frente a otras ciudades que tienen su propio parque de bomberos, Cáceres ha delegado esa prestación en la institución provincial. El problema surge porque no está de acuerdo con lo que le toca pagar, 2,5 millones en 2017. El último año había presupuestado 1,4.

La estadística oficial revela que la extinción de incendios es el servicio cuyo coste efectivo resulta más gravoso para la administración provincial. Fueron 13,6 millones en 2015. De ellos, más de 10 solo en gastos de personal. Las cifras son reveladoras. Es más del triple de lo que se destina a promoción cultural (4,2 millones), siete veces más de lo que se invirtió en depuración de aguas residuales (1,8 millones) y casi el doble de la partida para infraestructuras viarias y otros (7,8 millones). Los números aumentan al actualizarse. En los presupuestos de la Diputación de 2017 ya figuran 14,19 millones por la revisión salarial. Son 224 trabajadores y 57 vehículos.

«Si el Ayuntamiento está a disgusto, que monte un parque de bomberos. Sabrá el coste que supone». Es el punto de vista de Alfonso Beltrán, diputado del Sepei. Recuerda que fue el anterior Gobierno del PP el que disolvió el consorcio y suprimió el sistema que venía funcionando para la financiación. Tanto Cáceres como Plasencia, al ser municipios de más de 20.000 habitantes, tienen firmados convenios con Diputación. La competencia es suya. Para Plasencia ronda el millón de euros. La capital cacereña pasará a esos dos millones y medio. En esa cifra se incluyen 600.000 euros de deudas atrasadas y que, según el convenio suscrito en 2015, comienzan a abonarse en el primer semestre de 2016. La alcaldesa ha señalado que si la capital no monta su propio servicio de bomberos es sobre todo por solidaridad, para no dejar abandonados a los pueblos de la provincia. «Antes se pagaba un euro por habitante en cada municipio de menos de 20.000. Ya no. Fue el PP el que no quiso el consorcio. Los costes no los aplicamos con criterios políticos, sino técnicos. Nos ceñimos al convenio», apunta el diputado del Sepei.

Sostiene que seis de cada 10 salidas de los bomberos son en la ciudad y además Cáceres está obligado a costear las inversiones que son propias del servicio que recibe.

La versión municipal es que se le aplica la subida de forma unilateral, sin haber convocado siquiera la comisión paritaria de seguimiento del convenio, lo que le crea indefensión.

Con los datos oficiales sobre el coste de servicios públicos, se puede decir que para Cáceres no significa ya un gran ahorro haber delegado en la Diputación esa función. Son unos 26 euros por habitante. En 2015, con la estadística de Hacienda, fueron 1,5 millones, lo que equivale a unos 16 euros por vecino. La cifra, entonces, era muy inferior a la Badajoz (25). La salvedad es que la capital pacense cuenta con parque propio. En 2015, el recibo de los bomberos se elevó allí a 3,8 millones, con una plantilla de 73 profesionales y un parque móvil de 12 vehículos. Como comparación, frente a los 1,5 millones de Cáceres, Lugo (98.000 habitantes) abonó 2,2 millones. También tiene servicio en gestión directa. Entre capitales de similar tamaño, Orense pagó 2,63 millones; Jaén 4,6 y Guadalajara, 2,6. Más costoso resultó para Salamanca, seis millones.