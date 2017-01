Elena Nevado presenta un recurso extraordinario

Una liquidación complementaria de los ejercicios 2014 y 2015 llevó a reclamarle al Ayuntamiento 810.000 euros por parte de la Diputación. El Consistorio presentó recurso y fue rechazado. Sin embargo, no se rinde. «Se está cobrando lo que corresponde, ni más ni menos», ha venido a decir el diputado del Sepei, Alfonso Beltrán. Esas manifestaciones las hizo el 24 de noviembre, justo después de que la alcaldesa criticase la «cacicada» de la Diputación al cobrarle más de lo debido por el servicio. La propia Elena nevado firma una resolución por la que se presenta un recurso extraordinario de revisión contra esa factura que considera desproporcionada. El Consistorio argumenta que no se ha convocado la comisión paritaria de seguimiento del convenio, que debe ser el órgano que se pronuncie en caso de discrepancia.

Convocatoria

El diputado del Sepei ha adelantado a este diario que esa comisión se convocará próximamente y en ella se aclararán las dudas que puedan existir. Diputación sostiene que no se ha producido ningún incremento de la cuota del Sepei sino que Cáceres, en realidad, no estaba afrontando costes que le correspondían. En su recurso extraordinario, los argumentos municipales son diferentes. Hay una «interpretación unilateral del convenio suscrito», afirma. Además, Diputación debe comunicar antes de 30 de octubre la cantidad económica que repercutirá al Ayuntamiento y no lo hace. Se anotan inversiones según presupuesto y no sobre el importe real de adjudicación y se imputa un vehículo al ejercicio 2014 con factura de compra de 2015.