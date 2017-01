Más bancos, oficina turística y tráfico ágil, ideas para Galarza

Que todo depende del cristal por el que se mire es una verdad incontestable sobre todo cuando se formula la misma pregunta a un grupo de personas con intereses diferentes. La alcaldesa Elena Nevado anunció el pasado jueves que se va a abrir un concurso de ideas para remodelar la Plaza de Obispo Galarza. Vecinos, comerciantes y hosteleros de este entorno, al que llega la mayoría de los turistas de Cáceres, tienen una visión dispar acerca de qué es lo mejor para que este punto de encuentro mejore.

En los últimos tiempos han proliferado las tiendas de recuerdos y de productos de la tierra en este entorno. Una de ellas es 'Casa La Garza', un comercio que forma parte de un complejo que cuenta con tapería, restaurante y apartamentos turísticos y que fue abierto hace diez meses. Una de sus empleadas, Beatriz Ojalvo, considera que «está un poco abandonada», y pone el ejemplo de las últimas navidades, con poco alumbrado festivo. Entre sus ideas está la de instalar un parque infantil y más bancos. Uno de los principales problemas para su negocio es el ruido de los coches, una consecuencia de estar ubicado en un punto de mucho tráfico. Como área de llegada a la ciudad, algunos comerciantes consideran que sería bueno fijar algún tipo de oficina de información turística. «La oficina de turismo está en el interior de la parte antigua, y desde aquí mucha gente no sabe llegar», opina Beatriz.

También estima que debería instalarse ese servicio Belén Fernández, dueña de la tienda de recuerdos MBF Colecciones, que lleva instalada en esta plaza cerca de tres años. Ella, además de entregar mapas, ha editado y pagado de su bolsillo unos planos. «En la plaza no se indica nada, ni siquiera dónde hay unos baños», explica esta comerciante, a la que le gustaría que se pusiera un paso de peatones más. Que se remodele la plaza en principio le parece bien, «si se gasta el dinero con buenos fines, si no, no». El último arreglo que se produjo en esta zona no le convenció. «Han puesto tres bancos al lado de un transformador de la luz que no sé qué pintan ahí, y al lado los contenedores». Considera que hay acerado suficiente para poner más bancos, algo que hay que tener en cuenta dado que hay mucho público mayor que se acerca hasta la ciudad. Pese a todo, Belén Fernández tiene sensaciones muy positivas respecto a la evolución del turismo en la ciudad. «Viene gente en todas las épocas, cada vez hay más boca a boca», sostiene.

Reestructuración

Manuel Méndez es el presidente de la asociación de empresarios de la zona. Le gustaría poder contar con alguna avanzadilla de las ideas que tiene el Ayuntamiento, que cuenta con una partida de 216.000 euros en los presupuestos de 2017. «He oído que se va a hacer una bandeja, pero nos gustaría saber cómo», explica. «La zona necesita muchas cosas, porque el 90% de los turistas pasan por aquí, nos gustaría que hubiera más decoración, más bancos, que desaparecieran los contenedores y la reestructuración de la bandeja y la zona de árboles». Esta asociación elaboró un plan en 2015. Las obras se completan con el proyecto de las escaleras mecánicas de la calle Alzapiernas, que mejorará la accesibilidad. Méndez, que regenta una colchonería, no pasa por alto el problema del ascensor de Galarza, que da acceso al parking y a la parte superior, el mirador turístico. «Un ascensor no se puede tener dos años parado».

Marcela Manzano gestiona los siete apartamentos turísticos 'Salor', ubicados en esta plaza. Esta empresaria considera que «el problema que tiene el parking es que yo creo que tienen equivocada la entrada y la salida, salimos por la derecha y se entra por la izquierda, si hay cola para entrar se forma un gran atasco. La parada del autobús hace que también se genere un problema para los coches que intenten acceder». Los clientes que se alojan en Obispo Galarza se quejan de los ruidos. «El autobús urbano empieza a funcionar muy temprano y se queda en marcha, también llega mucho proveedor y mucha furgoneta», explica comprensiva pese a todo.

Los residentes en la zona expresan también sus opiniones. Como Domingo Borreguero, feliz con la ubicación y la zona.

Amparo Izquierdo vive en permanente estado indignación por el ruido de los autobuses. «No descansamos, me vibran hasta las ventanas». Dice que los motores de los autobuses no se apagan nunca, a pesar de las indicaciones. «Éste no es un sitio para autobuses, en ninguna ciudad de España los autobuses paran y se quedan aquí todo el día, no se multa, si la Policía multara durante dos meses las cosas cambiarían». Preferiría que los autobuses pararan en Valhondo, explica esta auxiliar de enfermería, con guardias de 24 horas y a la que resulta difícil descansar, según sus palabras.