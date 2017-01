«Ver los telediarios y las noticias me produce una gran tristeza»

Tiene porte y pefil como de rabino. Sombrero negro, barba blanca, nariz potente, de esas con personalidad. Habla con la mirada, con unos ojos que se entornan y sonríen, escuchan expectantes y asienten. Pablo Guerrero (Esparragosa de Lares, Badajoz, 1946) fue ayer el protagonista de un concierto homenaje que le brindó la cita 'Cantautaria', que durante el viernes y el sábado ha diseccionado en el origen y la actualidad de la canción de autor. Manuel Cobos, Manuel Cuesta, Carlos de Abuin, Cristina Narea y Joaquín Lera ofrecieron sus conciertos acústicos, además de Guerrero. Los beneficios de esta cita van a parar al Banco de Alimentos de Cáceres. Este cantautor y poeta ha acuñado verdaderos himnos de la libertad y ha marcado a generaciones de españoles. Coherencia y humanidad están en su ADN.

¿Cómo recibe este homenaje?

Me siento muy halagado de que cantautores me hagan este homenaje, aunque yo creo que es un pretexto para la solidaridad, ya que es una acción el Banco de Alimentos. La solidaridad y la amistad hacen más llevadero este tiempo tan raro en el que vivimos.

Está a punto de publicar su poemario 'El porteador de sonidos' y su disco 'Mundos de andar por casa'

Son tiempos raros en los que, cómodamente desde nuestro ordenador, podemos ver la catástrofe de los refugiado, por ejemplo.

Son tiempos terribles. Lo que está ocurriendo en los campos de refugiados con temperaturas bajísimas y que no tienen lo necesario me parece una gran crueldad. El derecho de asilo a países en guerra es una conquista que no debe desaparecer.

Los cantautores han estado siempre reivindicando todo. ¿Continúa ese papel de lucha y compromiso?

Desde siempre la poesía ha querido cambiar la vida, como quería Rimbaud o quería cambiar al ser humano, como quiere la poética de la bondad, con Miguel Hernández y Antonio Machado. La poesía es un regalo y una forma de concienciar a la gente y de sensibilizarla. La belleza nos hace distintos, nos hace cambiar, y el compromiso también, el que quiera asumirlo.

¿Cómo es el día a día de Pablo Guerrero?

Estoy escribiendo mucho, voy a publicar un libro de poemas dentro de un par de semanas, se llama 'El porteador de sonidos', y un disco que creo que saldrá a finales de marzo, 'Mundos de andar por casa'. Es muy divertido, es la relación que tenemos con las cosas de casa. Es una persona que, probablemente en la siesta del carnero, imagina cosas de su niñez. Están todos los músicos de mi banda, que son grandes amigos y que entienden mi propuesta estética, musical y literaria. Ha ido a todo como el agua, estoy muy contento.

¿Habrá gira?

Sí, vamos a actuar. Con ocho canciones del disco nuevo y ocho antiguas de todas las épocas. Son ya 40 años. Hay dos de los 70, de los 80 algunas, de los 90 y de lo último,

¡Menudo recorrido y cómo hemos cambiado! La ilusión de los 80, ¿la conserva? ¿Renació para usted con el 15-M?

Pues sí, yo seguí muy de cerca la revolución de las plazas, iba casi todos los días, mi mujer y yo llevábamos regalos a la gente que estaba acampada. Gente harta y que quería un cambio serio y en profundidad, me ilusioné con eso, y mucho. Hay momentos en los que esa ilusión decae. Hoy he leído un titular terrible en prensa, sobre que China contestaba a Trump de que estaba dispuestos a ir a una guerra. Con una guerra entre China y Estados Unidos la economía del mundo se va al absoluto carajo, así que yo creo que todo eso me produce tristeza. Ver la los telediarios y rastrear noticias en me produce una gran tristeza.

Dan ganas de olvidarse de todo.

Dan ganas de decir me encierro en mi casa y que sea lo que Dios quiera. Pero esa no es la buena actitud, la buena actitud es comunicarse, hablar y colaborar en lo que cada uno esté dispuesto a dar. Más que nunca hay que ser buena gente y ser solidarios.