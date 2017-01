Antenas monumentalmente molestas

Al entrar en la Ciudad Monumental por el viejo Arco del Cristo (como hacen los peregrinos que pasan por la ciudad haciendo el Camino de Santiago), a más de uno que llega a Cáceres por primera vez le choca el observar que junto a la hermosa puerta romana hay una torre, la de la Puerta del Concejo, de la que asoma, entre las almenas, una molesta antena de televisión. Un artilugio que no lleva ahí siglos, como las piedras de la única puerta romana que conserva Cáceres, sino sólo unas décadas. Es la imagen del feísmo de la modernidad sobre la serena belleza de la historia.

No es el único caso de antenas de televisión molestas en la zona de intramuros, ni mucho menos.

Paseando por los adarves y el interior de la parte amurallada, son muchas las antenas, bastantes de las cuales ya están totalmente desfasadas y siguen formando parte del paisaje monumental porque nadie se ha preocupado en quitarlas.

Si el turista toma una bebida en el Corral de las Cigüeñas, verá uno de estos artilugios que, además, parece que le falta poco para caer al suelo. También los hay en vías como el adarve de las Obras Pías de Rocco o en la calle Amargura.

En la Plaza de Santa María, uno de los lugares más recomendados en las guías turísticas, llama la atención una fea y larga antena que estropea las fotos que se realizan al escudo esgrafiado que se encuentra en la fachada del Palacio de Ovando. Si hay antenas en torres, también las hay que se sitúan en la propia muralla, fijándolas en partes que sobresalen. Otras están sobre largos mástiles que se encuentran sujetos a balcones, o se mantienen en el tejado gracias a estar sujetas con vientos, simples alambres algunos, que muchas veces están sueltos.

Estos molestos artilugios están en los tejados de los edificios de la Ciudad Monumental desde los años sesenta o setenta, cuando la familia media española empezó a tener acceso a rudimentarios televisores; pero la técnica ha evolucionado y si antes las antenas tenían que ser grandes y robustas para coger bien las señales del canal uno y del canal 2 (los dos únicos), ahora son mucho más ligeras y su impacto visual es menor.

«Muchas de esas antenas no sirven para nada», comenta al Diario HOY el técnico Emilio Cordero, que trabaja en una conocida tienda de audiovisuales de Cáceres. «Lo ideal para la Ciudad Monumental es esta antena», indica mientras muestra una en la que llama la atención su ligereza, además de no ser muy grande, «esta antena, no llega a pesar un kilo, por lo que aguanta mejor el viento y no sufre la vivienda en la que se instala, no como en otras en la que antenas pesadas, con un mástil largo, están sujetas a la fachada, y con la fuerza del viento la fachada puede verse afectada».

También afirma que hay muchos casos en los que se aprovecha el mástil de viejas antenas, para colocar una nueva, de las funcionales, pero siguen dejando la vieja y no acortan el soporte. Hay otras en las que se ven tres o cuatro antenas sobre un mástil para tres o cuatro vecinos; pero el impacto sería mucho menor si se colocara sólo una antena y luego se aplica un sistema para derivar la señal al resto de las viviendas.

La antena que muestra no es cara, vale unos 40 euros, e instalarla supondría unos 80 euros, «si se pone con un mástil y vientos, igual ya puede subir los 250 euros», precisa.

El retirar las antenas que ya no sirven para nada, y recolocar las que están en lugares que afectan a disfrutar de la monumentalidad de la zona, es un tema que ha preocupado al Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, llegando a estudiar la posibilidad de buscar soluciones para retirar estos feos y molestos dispositivos.

Hay cada vez más ciudades turísticas en España cuyos ayuntamientos trabajan para retirar las antenas que afean sus monumentos. Uno de los que más ha luchado ha sido el de Cádiz, en donde la Delegación Municipal de Urbanismo redactó una ordenanza para retirarlas, contando con ayudas municipales que se daban a los propietarios. Eran antenas que estaban en azoteas, no en torres centenarias como en Cáceres, y se quería conseguir con ello que su casco histórico fuera declarado Patrimonio de la Humanidad.