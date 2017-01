Las obras para hacer visitable la Torre de las Cigüeñas durarán tres meses

Último paso para permitir que sea visitable la torre del Palacio de las Cigüeñas. El convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, propietario del edificio situado junto a San Mateo, se firmó en diciembre de 2015. Algo más de un año después, está en marcha el proceso de contratación de las obras. La jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de la zona Sur tiene abierta la licitación y las empresas podrán presentar ofertas hasta el día 20 de enero.

Las obras durarán tres meses y cuentan con 50.000 euros de financiación por parte del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, según se recoge en el documento firmado por la alcaldesa, Elena Nevado, y el jefe del Estado Mayor de Tierra, Jaime Domínguez.

El proyecto de adecuación ha sido redactado por el capitán ingeniero técnico Antonio Calderón Pernía. Ha habido aportaciones previas por parte de técnicos del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, Javier Sellers y José Luis Sánchez de la Calle. La reseña histórica corresponde a María Fernanda González.

La memoria de intervención se fija en la sencillez de las reparaciones de la torre, con áreas deterioradas. Se alude al remate en su lado noreste, donde se ubica el pararrayos -que se cambiará- y la conexión con cable de bronce, que será protegido con paneles informativos que se instalarán en la propia terraza.

Se resalta que no es tanto un proyecto de restauración como de adaptación de espacios para uso turístico, «una obra de adecuación funcional», se remarca, ya que no se modificará la estructura preexistente aunque si se reparará levemente y se creará otra complementaria en la escalera inferior. El objetivo está definido: «permitir el uso a un segmento social concreto, la visita turística». Ello no alterará ni la capacidad ni la naturaleza del edificio, que se sumará de esta forma al circulito turístico de la ciudad. Eso sí, el aforo de uso será reducido.

Habrá iluminación renovada, con lamparas Led y se repintará el acceso, posiblemente con algún producto que imite hierro oxidado o envejecido. Se utilizarán vidrieras como medida de seguridad en las almenas y habrá rótulos divulgativos de distintos tamaños en la zona de entrada, en el descansillo y en la terraza. Los primeros serán informativos, los segundos didácticos y los de la azotea, panorámicos. Los facilitará el propio Consorcio.