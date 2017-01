Las alegaciones de Canal no paralizan el expediente

Las alegaciones planteadas por la concesionaria del agua no convencen a los técnicos municipales. La Inspección de Servicios del Ayuntamiento detectó hasta once infracciones. En un informe emitido el 11 de julio le pidió al delegado de Canal de Isabel II en Cáceres que fuesen subsanadas «a la mayor brevedad». Aludían a cuestiones relativas a personal, medios técnicos, inversiones y compromisos no cumplidos. La empresa ha asumido algunos y lo ha matizado.

Para hoy jueves está prevista una reunión entre Ayuntamiento y concesionaria dentro del trámite de audiencia. Será la propia alcaldesa, Elena Nevado, la que reciba explicaciones, en principio por parte del delegado de Canal, José Luis Castaño.

La regidora insistió ayer en que se va a exigir a la empresa que cumpla con las inversiones comprometidas. Las hay que no se han iniciado y otras lo han hecho con retraso. Nevado confirma que el expediente sigue adelante. De hecho, culminará con una resolución entre las que se barajan una sanción económica (la infracción grave puede acarrear una multa de hasta 36.000 euros, según el pliego de condiciones) o la rescisión. La valoración de los técnicos no varía y el siguiente paso es que se nombre instructor y entre en acción la Secretaría General.

Elena Nevado, no obstante, aclara que el objetivo de la reunión de hoy es «buscar soluciones y dar un impulso a las inversiones comprometidas», recoge Efe.

Se exigirá a Canal de Isabel II que «ponga fecha de inicio y finalización» a las actuaciones pendientes. 'Bye pass' y nuevo colector de la Montaña, plan de renovación de contadores, nueva sede, plan de depuración, atención al cliente y plan de gestión son algunas. Además, la plantilla dispone de 87 trabajadores cuando debían ser 97 y el gerente.