Mayordomos debutantes

Tres cofradías con solera acaban de renovar sus juntas directivas. Y tres mayordomos debutan en el cargo. Eloy Remedios ha cogido el testigo de Santos Benítez al frente del Nazareno, José Manuel Caballero ha relevado a Mariano Mariño en los Estudiantes, mientras Luis Manuel Rodríguez ha cogido el testigo de Pedro Canelo en los Ramos. Los tres se estrenan ocupando los puestos de máxima responsabilidad en su respectiva hermandad. Sin embargo, no son unos advenedizos. Llevan años arrimando el hombro. Ahora han dado el salto a la primera línea. Cada uno tiene un programa distinto para los próximos años, pero todos coinciden en dos objetivos: reforzar la presencia de sus cofradías en las redes sociales y dar más protagonismo a los jóvenes. Son nuevos tiempos.

Eloy Remedios Solís Mayordomo del Nazareno

«Es una cofradía con mucho peso»

Los Estudiantes decidirán en votación si incorporan la imagen de una Virgen a su procesión

El Nazareno quiere abrir más su Casa de Hermandad y los Ramos, potenciar el culto a la Esperanza

Eloy Remedios Solís (Cáceres, 1968) ha sido el único aspirante que ha optado al cargo. Trabaja como profesor de Lengua y Literatura en el instituto de Madroñera. Se acaba de poner al frente de una de las cofradías con más antigüedad de la Pasión cacereña. Es, además, una de las más multitudinarias. Tiene cerca de 3.000 hermanos. «Ser mayordomo del Nazareno implica mucha responsabilidad. Tardé un tiempo en decidirme y, finalmente, di el paso adelante», asegura. Conoce el terreno que pisa. No en vano, ha formado parte del equipo directivo desde 2001.

Ingresó en la cofradía con apenas seis años. «De pequeño iba siempre a las procesiones. Pero a raíz de una enfermedad que tuvo mi padre, decidí hacer una promesa e implicarme más en la hermandad. Me llenó tanto, que decidí continuar hasta el día de hoy», reconoce. Hasta ahora, había desempeñado labores logísticas, asociadas al montaje y desmontaje de pasos.

Entre los retos que se ha propuesto Eloy para los próximos años está la idea de abrir la Casa de Hermandad, situada en la Plazuela de Santiago, a la ciudadanía. «Queremos que no sólo sea un lugar de reunión para la junta de gobierno», explica. El edificio atesora un vasto archivo fotográfico y su idea es organizar exposiciones para mostrar parte de este material.

«Por el número de hermanos, por la tradición y por la importancia que tiene, es una cofradía con mucho peso», señala el nuevo mayordomo sobre la hermandad que protagoniza dos procesiones en Semana Santa: la del Domingo de Ramos y la de la Madrugada. «El Nazareno siempre ha sido considerado el Señor de Cáceres», apostilla en referencia a la imagen titular, una de las más veneradas de la ciudad.

Remedios es miembro, además, de otras tres hermandades, una costumbre muy extendida entre los cofrades cacereños. En su caso, pertenece a la Vera Cruz, a la cofradía de los Andaluces y a la de Jesús Condenado. «El estado de salud de la Semana Santa es muy bueno. Turísticamente, es espectacular, aunque creo que hay que proyectarla más hacia fuera», concluye.

José Manuel Caballero García Mayordomo de los Estudiantes

«Empecé de pequeñito poniendo claveles en el paso»

Ha sido la primera vez en la historia de la cofradía de los Estudiantes, fundada en 1958, que dos candidatos han optado a presidirla. El proyecto de José Manuel Caballero (Cáceres, 1955) ganó en votos al de Carlos Carrasco Azcona, el otro aspirante, al que ha incorporado en su directiva. «Carlos y yo nos conocemos desde hace más de 30 años. Es una persona muy valiosa y, si salía, tenía claro que iba a contar con él», señala el vencedor.

Caballero ha formado parte de las dos últimas juntas de gobierno de la hermandad como vocal y como hermano mayor. Ahora ha llegado el momento de hacerse con la vara de mando y liderar una cofradía que cuenta con 800 hermanos. «Llevo 50 años vinculado a la hermandad. Es la única a la que pertenezco en Cáceres. Y es con la que siempre he estado volcado, haciendo todas las labores que se me han encomendado. Empecé de pequeñito poniendo claveles en el paso y luego he ido asumiendo todo tipo de tareas», ilustra este asesor financiero y tributario, antiguo alumno del colegio San Antonio.

«He pretendido dar galones a los más jóvenes para que vayan asumiendo responsabilidades», comenta sobre su equipo directivo.

Dentro del paquete de proyectos para los próximos años, destaca la idea de incorporar una nueva imagen. Se trataría de una Virgen Dolorosa, que saldría en procesión el Viernes Santo junto a la imagen del Cristo del Calvario. La decisión, explica el mayordomo, se someterá a votación en una asamblea general. «Habría dos canales para conseguir la imagen: una posible cesión de una ya existente o una de nueva creación. Pero deben ser los hermanos los que decidan», ilustra.

Otra de sus propuestas reside en poner en marcha un aula franciscana dirigida a los cofrades veinteañeros para que reciban formación religiosa, además de acoger actividades de ocio, cultura y tiempo libre.

«Sé que tenemos mucho predicamento dentro de la Semana Santa. La cofradía de los Estudiantes siempre ha sido un referente en muchos aspectos: por la forma de procesionar que tenemos, por el silencio y por el recogimiento», zanja sobre la hermandad que le ha visto crecer.

Luis Manuel Rodríguez Parra Mayordomo de los Ramos

«Queremos recuperar los capuchones»

Tras llevar 16 años dentro de la junta directiva de la cofradía de los Ramos, la única que protagoniza tres procesiones en la Semana Santa cacereña, Luis Manuel Rodríguez Parra (Cáceres, 1976) se acaba de convertir en mayordomo de la hermandad. Su candidatura recibió más votos que la de Julián Paniagua, el otro aspirante.

Rostro habitual de la Pasión -pertenece a otras cinco hermandades-, tiene muy claros los retos con los que ha llegado al cargo. Por un lado, se ha propuesto potenciar el culto público a la Virgen de la Esperanza y, además, quiere recuperar la figura de los capuchones en las procesiones, muy menguada en los últimos tiempos.

Los Ramos cuenta en la actualidad con 800 integrantes. «Es una cofradía muy importante. Es la primera que nace en el siglo XX y constituye el eslabón que une a las cofradías más antiguas con las nuevas», apunta el mayordomo. La hermandad surgió en el año 1946. De todos los momentos que protagoniza, Luis Manuel elige dos. Por una lado, se queda con la procesión de la burrina del Domingo de Ramos. «Es un momento muy especial; marca el inicio de todo», describe. El otro momento es la salida de la procesión del Miércoles, con la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Buena Muerte.