Los visitantes se encuentran cerrados casi todos los centros turísticos

6 de enero, viernes. El día de Reyes marca el inicio del primer puente del año. Por la Ciudad Monumental pasean grupos de visitantes que han elegido Cáceres como destino de un viaje de tres días. Ayer se encontraron un casco viejo cubierto por la niebla y la mayoría de los centros turísticos cerrados al público al tratarse de un día festivo.

Sólo el Palacio de Carvajal, dependiente de la Diputación, y el centro de artes visuales Helga de Alvear abrieron sus puertas. El resto permaneció sin actividad, a pesar de la previsible afluencia de visitantes. Estuvo cerrada la oficina de turismo de la calle Tiendas, el principal punto de información que la ciudad brinda a sus visitantes. No abrió ninguno de los centros municipales: ni la Torre de Bujaco, ni el centro de divulgación de la Semana Santa, ni la Torre de los Pozos... Los turistas tampoco pudieron conocer el aljibe almohade situado en el Museo de Cáceres, al permanecer estas instalaciones, que dependen de la Junta de Extremadura, cerradas durante todo el día.

A los recursos gestionados por las instituciones públicas hay que sumar otros centros regentados por fundaciones privadas que sí suelen abrir sus puertas los días festivos. Sin embargo, ayer también cerró la Fundación Mercedes Calles y el Palacio de los Golfines de Abajo, que depende de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

A. de la Cruz y F. Sánchez De Madrid Beatriz Fernández De Logroño Bruce Barnaby De Berlín «Que la oficina de turismo esté cerrada demuestra falta de servicio» «Me parece muy mal que esté cerrada la oficina; quería que me informaran sobre lo que hay que ver» «He venido a Cáceres para pasear por su casco antiguo; caminar por sus calles es muy bonito»

Tampoco fue posible acceder al interior de la iglesia de la Preciosa Sangre, perteneciente al Obispado, ni al Centro Provincial de Artesanía de la Diputación de Cáceres. Sí abrió la Concatedral de Santa María.

«Esta oficina tendría que estar abierta. No entiendo por qué está cerrada. Es algo absurdo. En un destino turístico como Cáceres deberían procurar que la oficina de turismo abriera un día como hoy», se lamentaba un visitante procedente de Madrid, que prefirió no facilitar su nombre. Sí lo hizo Beatriz Fernández, de Logroño. Se acercó hasta la misma oficina de turismo, en la calle Tiendas, gestionada por el Ayuntamiento desde el año pasado. Al ver la puerta cerrada, la empujó hacia dentro. Pero no hubo suerte. «Venía para que me informaran sobre las cosas que hay para ver, los horarios, las visitas guiadas... Me parece muy mal que esté cerrada. Mañana -por hoy- nos vamos a Trujillo y a Mérida y me voy a quedar con las ganas de saber lo que hay en Cáceres», se quejaba la visitante.

Alicia de la Cruz y Fernando Sánchez llegaron ayer a Cáceres procedentes de Madrid. Se quedan hasta mañana, domingo. «Hoy -por ayer- es un día que viene muchísima gente a la ciudad. Que la oficina de turismo esté cerrada demuestra una falta servicio», apuntaba la pareja, que obtuvo la información necesaria en el hotel donde se aloja.

Otros visitantes consiguieron planos de la Ciudad Monumental en el punto de información situado en el interior del Palacio de Carvajal. Estas instalaciones sólo cierran dos días al año: el 25 de diciembre y el 1 de enero.

«Una ciudad particular»

Hay visitantes a los que no les importó encontrarse las puertas cerradas de la mayoría de los centros turísticos porque, en realidad, sólo querían pasear por el recinto intramuros, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 30 años. Es el caso de Bruce Barnaby, un peruano afincado en Berlín que ha decidido pasar las vacaciones navideñas haciendo una ruta por Portugal, Extremadura y Madrid.

«Cáceres es una ciudad muy particular. Tiene un casco histórico muy antiguo. No había visto antes nada así. Caminar por sus calles es muy bonito porque es muy distinto a todo. Al venir aquí, buscaba principalmente pasear por el casco antiguo», comentaba en compañía de sus compañeros de viaje, Gabriela Camacho y Eduardo Costa, a escasos metros del Museo Provincial de la Plaza de las Veletas.

Un cartel pegado en la ventana del edificio informa al visitante de los horarios del museo. Cierra los lunes y siete festivos al año: 1 y 6 de enero, 23 de abril, 27 de mayo y los días 24, 25 y 31 de diciembre.

No es la primera vez que los visitantes se encuentran con las puertas del Museo de Cáceres cerradas en un puente. En el de Todos los Santos, el lunes, 31 de octubre, el edificio permaneció cerrado.

Cabe que recordar que el lunes es el día en el que la mayoría de los museos y centros turísticos descansan. Aunque se hacen excepciones. El pasado 31 de octubre el resto de espacios de interés del casco viejo, como el Palacio de los Golfines o la Torre de Bujaco, adaptaron sus horarios al puente y permanecieron abiertos.