«Pasar la Navidad fuera de casa es muy duro, la gente nos tiene que entender, el día de Navidad no había descuentos», explica Patricia Florencio Martínez, medio vasca medio cacereña, con residencia en Granada y en todos los sitios a los que le lleva su puesto de bisutería y complementos. «En verano estoy en la zona de Puerto Banús y me muevo por Andalucía», relata en una de las pocas mañanas realmente frías que hemos tenido esta Navidad. «Lo pasamos bien, convivimos con el resto de compañeros que están en el mercado, pero es difícil». Mientras habla, muestra la bufanda que le ha regalado un compañero, un detalle que humaniza un trabajo de muchas horas, cara al público. Van forrados con camisetas térmicas y no faltan los calefactores a los pies. Es común que los comerciantes de mercados como el de Cánovas, que pasan más de un mes en la ciudad (del 2 de diciembre al 8 de enero) alquilen pisos de manera conjunta. Es una forma más cómoda de estar. Patricia comparte casa con el chico que regenta el puesto de pieles. «Hace tiempo que le conozco». Ella empezó comprando artículos en distintos países como una forma de sacar dinero durante su etapa universitaria y ha hecho de ese trabajo su medio de vida. 'Cardamomo' se llama su puesto, que «va bien, como están las cosas ahora mismo, despacio, pero estoy muy contenta». A Cáceres es el primer año que viene. «Quería probar, la gente de Cáceres es buena».

La imagen común que solemos tener de la Navidad es una mesa llena de sillas para todos los miembros de la familia, lo damos por hecho y nos lo machaca la publicidad, pero son muchas las personas que viven una Navidad diferente. Trabajando 38 días seguidos sin descanso, sin la familia y lejos de casa. Una buena parte de los comerciantes del mercado navideño son de fuera. Es el caso de José Núñez, un jienense que va de un lado a otro llevando hierbas que prometen mejorías en asuntos como la diabetes o las hemorroides, cremas y otros ungüentos naturales. «La Nochebuena la pasé muy mal, estaba enfermo, así que cené y me fui a la cama», cuenta José. Él comparte piso con los vendedores de garrapiñadas y dulces. «No les conocía, pero mi compañero que estuvo al principio contactó con ellos y decidimos compartir, es mucho más cómodo para dormir, ducharte...» Para la Nochevieja algunos de estos comerciantes también deciden hacer comunidad y comer las uvas juntos.

Jonathan Díaz, colombiano con residencia en Madrid y que vende gorros, bufandas y pañuelos señalaba que la venta empezó floja. «Han hechos días muy buenos, no ha hecho demasiado frío». Él decidió irse a Madrid en Nochebuena y volver para abrir el puesto por la tarde. «Mi madre estaba sola allí, así que decidí irme», cuenta.

Conexión local

Entre los comerciantes de este mercado hay varios con conexión local, con familia cerca que hace más llevadera esta larga estancia. Es el caso de Peter Pérez, madrileño pero con familia en Casar de Cáceres. «Hemos estado juntos, así que muy bien», explica este vendedor de orfebrería que fabrica parte de sus piezas. «En cuanto a ventas flojitas, yo es el primer año que vengo, pero mis compañeros sí que dicen que ha bajado». Muchos esperaban hasta última hora del día 5 para terminar de rematar las ventas. Los españoles somos muy de dejarlo todo para el momento final, y hasta bien echada la tarde podía verse particulares «Reyes Magos» con bolsas en ristre.

Algunos vendedores son de la ciudad, lo que les facilita mucho la campaña en este mercado navideño. Es el caso de Abanicca, un puesto en el se venden productos aromáticos y almohadillas relajantes entre otras cosas. Su dueño es Cecilio Sánchez. «Tengo la comodidad de vivir y producir aquí, la gente me conoce, aunque también me muevo por otras zonas, fuera de Extremadura».

Hay varios puestos en los que personas de Cáceres han sido contratadas para trabajar durante todos estos días. Es el caso de Toñi Bravo Valor, contratada en una tienda de ropa. Contenta, pese al frío y las jornadas intensivas. «Es un trabajo», dice sonriente.