La Red de Solidaridad pide «soluciones reales» para evitar cortes de agua

Que ninguna familia se quede sin agua hasta verificar su situación económica. Así lo pide la Red de Solidaridad Popular tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, BOP, del aviso de los posibles cortes a 376 abonados, tanto hogares, como negocios y comunidades.

La Red de Solidaridad Popular solicita una reunión urgente de la Mesa del Agua del Ayuntamiento en la que estén presentes los colectivos sociales. Esta asociación manifiesta, en relación con el último aviso de posibles cortes del suministro, que la situación sigue «prácticamente igual» a pesar de los «anuncios propagandísticos» del Ayuntamiento para evitar el problema.

La asociación considera «una aberración publicar un 28 de diciembre este aviso y dar únicamente diez días para regularizar la situación o para acudir a los servicios sociales si no se puede pagar. Todo el mundo sabe que si se pretende solicitar ayuda a los servicios sociales en estas fechas casi con toda probabilidad no se dé cita hasta finales de enero, con lo que en la práctica no sirve para nada apelar a ese recurso como solución».

La asociación pide «soluciones reales y efectivas» y afirma que es necesario que la administración compruebe de manera preventiva la situación de las familias antes de la advertencia de corte. Por todo ello, solicita al Ayuntamiento la paralización de los cortes y que se elabore un nuevo protocolo de actuación con la delimitación de la condición de hogar vulnerable de pobreza hídrica.