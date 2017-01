Nuevo récord en la San Silvestre al alcanzar los 6.900 dorsales

Lo de Raimundo y sus colobaradores sobre el escenario no me atrevo a calificarlo.

Me encanta el ambiente de la salida y de la llegada por eso mi familia y yo la corremos desde hace muchos años. Enhorabuena a los organizadores. De todas formas, año tras año, sufrimos la lenta y penosa organización del sorteo de regalos. No se dan cuenta de que nos gusta estar un rato, todos juntos, pero no casi dos horas. Este año prometimos no quedarnos al sorteo, pero como habían prometido hacerlo más rápido... Otro año más, pesadísimo y desorganizado... hacen que nos vayamos a casa con la sensación de haber perdido el tiempo y de habernos quedado fríos.