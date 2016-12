Nochevieja sin fiesta

31 de diciembre. Es momento de traspasar con cierta sensación de magia la frontera entre un año y otro, haciendo balance mental de todo lo vivido y deseando que los nuevos 365 días sean benignos. Hay tantos modelos de Nochevieja como personas: algunos optan por las lentejuelas y el cotillón, muchos se uniforman con bata y zapatillas de casa, sin necesidad de mayor glamur. Sanitarios, cuerpos de seguridad, farmacias de guardia, tiendas 24 horas y ocio y hostelería son sectores en los que una parte de sus trabajadores sacrifican sus uvas.

Marta Alonso Herreros de Tejada estará en su puesto de farmacéutica desde las diez de la noche del 31 a las nueve de la mañana del 1 de enero. «Estaré sola, así que no me tomaré las uvas», explica esta joven de 27 años que lleva desde el verano empleada en la farmacia 24 horas de Moctezuma. «A alguien le tiene que tocar». No es la primera noche completa de guardia que tiene que hacer, aunque sí la primera Nochevieja. «A primera hora estará más tranquilo porque la gente estará en su casa, pero a partir de las dos ya habrá más jaleo». Esas noches se suelen vender «muchos preservativos y píldoras del día después», y también todo tipo de medicinas de gente que viene con emergencias: antibióticos, ibuprofeno o antitérmicos salen por la ventanita a través de la cual se despacha a horas intempestivas.

Uvas alerta. Marcos Lázaro trabaja en el Sepei y le toca cubrir el turno de la última noche del año junto a una decena de compañeros. Asegura que suelen ser «noches tranquilas» en las que, si no hay emergencias, pueden hasta tomar las uvas. :: JORGE REY

Las Nocheviejas suelen ser «tranquilas» en el parque de bomberos de Cáceres, explica Marcos Lázaro, a quien la guardia de 24 horas le coincide con el cambio de año. En sus 20 años de desempeño profesional ha vivido ya muchos 31 de diciembre trabajando. Apunta que «aquí se pasa de la calma total a la emergencia en un segundo». Alrededor de una decena de bomberos trabajan esa noche. Si todo está tranquilo lo celebran «como si estuviéramos en casa». La confianza y la camaradería reinan entre estos compañeros, que hacen la compra, cocinan y toman las uvas juntos . «Siempre que he estado trabajando me las he podido tomar», una vez surgió una falsa alarma minutos después de las doce, relata Marcos.

Cotillones y cenas

En recepción . Rubén Palomino trabaja como recepcionista en el hotel Ágora, que ofrece cena y cotillón. :: / JORGE REY

La hostelería vive una de sus grandes noches. En el hotel Ágora, que celebra cena con cotillón, trabajan un buen número de cocineros y camareros para dar el mejor servicio a los clientes. En la recepción de este hotel de la calle Parras está Rubén Palomino, que ya estuvo contratado y ahora, en fechas navideñas, está como refuerzo. «Esperamos bastante público y que el hotel esté prácticamente lleno», explica este joven que, aunque se quedará sin fiesta, cree que se podrá comer las uvas con el resto de compañeros. Su función durante esta noche es atender recepción y parking. Su turno se extiende desde las 10 de la noche hasta las 7,30 de la mañana.

Artículos de última hora. David Guillén, gerente del estanco y la tienda de 24 horas de Avenida de Alemania . :: J. R.

Otro de los que estará al pie del cañón será David Guillén, gerente del estanco y la tienda 24 horas de la Avenida de Alemania, un establecimiento que desde hace algo más de dos años abre los 365 días de manera continua. Él llegará hacia las diez de la noche y continuará hasta las tres o las cuatro de la madrugada. «Es una noche en la que se venden muchas cosas que la gente necesita, viene gente de viaje, o que tiene a algún familiar en el hospital y necesita comprar algo para comer». Refrescos, vasos y hielo son los artículos que más se llevan después de las doce de la noche.

Vela por la salud. La doctora Laura Quintana cubrirá una guardia de medicina interna en el Hospital de la Montaña. : / :JORGE REY

Laura Quintana es especialista en oncología médica en el hospital San Pedro de Alcántara, aunque el 31 le toca hacer una guardia en medicina interna en el hospital de la Montaña. «Me disgusté mucho cuando me enteré de que tenía que trabajar, porque para mí recibir el año es un momento muy especial y me gusta hacerlo con mi familia, pero somos médicos y nos debemos a nuestros pacientes», explica esta facultativa, natural de Don Benito, que el 31 de diciembre cubrirá una guardia de 24 horas, de 10 a 10 de la mañana. Consciente de que el papel de los médicos es estar preparado para cualquier momento, esta entrada al año 2017 será recordada siempre por esta doctora, que ya tuvo que trabajar hace unos años también en Nochebuena. Ese año las uvas, las tomará con sus compañeros.



