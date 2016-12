«No hay persecución política contra la interventora»

Rosario Cordero se refirió ayer al procedimiento de cese de la interventora, Victoria Valle, iniciado hace una semana, para subrayar que «no existe ninguna persecución política; sólo hay causas técnicas y objetivas», aseguró sin necesidad de que los medios de comunicación le preguntaran por el asunto. Respondía así al PP, que la ha acusado de iniciar una «caza de brujas». «Yo soy alcaldesa de mi municipio (Romangordo) desde hace 13 años, y llevo trabajando con el interventor de ese ayuntamiento desde hace 22» recordó para hacer ver que respeta y entiende el trabajo de estos profesionales. «No son cambios fáciles, pero aquí estamos para tomar decisiones y mejorar las cosas cuando no funcionan», aseguró, según informa Efe. La interventora tiene diez días para alegar y toda la documentación se remitirá al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que emita un informe, que no es vinculante. «Hasta el final no sabremos si ese cese se producirá», indicó la presidenta de la Diputación cacereña.