Calle Mayor de Cáceres

El lunes quedé con un amigo junto a la estatua de Gabriel y Galán. El punto de la cita ya da idea de que el amigo andaba más por los 40 que por los 30: ningún joven cacereño dice quedar junto a la estatua levantada por Pérez Comendador en 1926, vigésimo aniversario de la muerte de Gabriel y Galán, sino en Flores Juanvic, la floristería vecina, que fue antes de Avelina y ahora es de Florentino.

Como mi amigo se restrasó cinco minutos, me dediqué a contemplar Cánovas y entendí por qué este paseo cacereño sorprende tanto a los turistas, que ya vienen avisados sobre la belleza del casco monumental de la ciudad, pero desconocen la existencia de un jardín botánico a lo largo de la que se puede considerar Calle Mayor cacereña, es decir, el paseo de Cánovas.

Dicen que el cacereñismo se mide en el tiempo que tardas en cruzar Cánovas, también recomiendan que si has quedado con alguien y vas a ir por Cánovas, salgas media hora antes de casa o des un rodeo si quieres llegar puntual. Un amigo de Ciudad Rodrigo me confesó una vez que Cánovas le parecía la Calle Mayor más bonita de España y el colega con el que estoy citado, que no es otro que el ensayista, poeta, historiador, investigador y profesor universitario César Rina, llega y, mientras descendemos por la ruta intuitiva y refleja de los cacereños, me confiesa que desde que vive en Badajoz, no ha sido capaz de encontrar un lugar por donde pasee todo el mundo. Le digo que quizás Menacho, pero convenimos en que esta calle es más de compras que de paseo, más de toda la provincia que únicamente de Badajoz. Quizás El Faro, pero claro, eso no es una calle mayor.

Para Calle Mayor extremeña, Cánovas, empezando en su Cruz de los Caídos, que sustituyó a la Fuente del Lápiz en 1938, con Pilar Primo de Rivera inaugurándola ante 15.000 cacereños y, durante tantos años, con su gasolinera, su Parador del Carmen y su bar El Globo. Empezamos el paseo, en fin, en el quiosco de prensa de Valentín Harto, que llevó su madre, Margarita, desde 1970 hasta 1988. Pasamos por la fuente de los cisnes, antiguo pilón para llenar las regaderas y remodelada por Eulogio Blasco, a finales de los 40, hasta convertirla en un bello surtidor de sugerencias melancólicas.

Seguimos paseando, rodeados de esa exuberancia urbana de árboles y plantas que trastoca a los primerizos, y dejamos a un lado el templete de la música, levantado en 1887, cuya cubierta de zinc fue destruida por un huracán en 1941, y convertido en pegote sin gracia en 1999: la funcionalidad siempre riñe con la melancolía.

Recuerdos del café Metropol, desaparecido a finales de los 70, de Ángel Gómez Martín, con sus sillas de hierro a perra gorda, como en París. César Rina, mi acompañante, no sabía lo de Cursilandia, el paseo de los pijos, arriba y abajo y abajo y arriba durante horas por la acera del cine Coliseum, y Catetolandia, enfrente, por el paseo: militares, menestrales y gente normal, también arriba y abajo... El Coliseum: ahí desde 1962, el gran cine de la ciudad convertido en título de película de Garci: Asignatura pendiente. ¿Qué demonios hacemos con él?

Me comenta César Rina que uno de los encantos de Cánovas es que no es una calle comercial, sino de paseo y convivencia. Cánovas ya no es lo que era porque Cáceres ha crecido y ya no te encuentras con todo el mundo en esta ruta costumbrista y acostumbrada, pero aún retiene lo esencial del alterne: en sus flancos y a lo largo, se suceden las zonas de vinos y cañas (Plaza de los Maestros, Segura Sáez), las de terrazas y cafés (San Pedro de Alcántara, Virgen de la Montaña) y hasta las tiendas y los bares alternativos (Helga de Alvear District, bajando las escaleras de El Requeté). La fuente de los tritones, la estatua del liberal Muñoz Chaves, que se colocó en Cáceres por sorteo, la fuente luminosa de Buigas, inspirada en la de Montjuic... Es chauvinismo, lo sé, pero no hay una calle mayor más bonita.